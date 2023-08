Max Verstappen en Sergio Perez zijn bezig aan hun derde Formule 1-seizoen als teamgenoten. Tot op heden moest de Mexicaan altijd zijn meerdere erkennen in de tweevoudig wereldkampioen, al zat Checo er begin 2022 aardig goed bij. Dit jaar gaat het voorlopig nog niet van harte voor Perez. De resultaten van de 33-jarige coureur blijven in zowel de kwalificaties als Grands Prix ten opzichte van Verstappen achter. Hij staat tweede in de WK-stand, maar kijkt tegen een behoorlijke achterstand van 125 punten aan. De laatste paar races racet de man uit Guadalajara agressiever, maar zijn kansen op de F1-titel zijn inmiddels verkeken, zo liet Red Bull-adviseur Helmut Marko onlangs weten.

"Dit is alarmerend voor Perez", laat Johnny Herbert aan OLBG weten. "Je wil zeker niet zo ver bij je teamgenoot vandaan zitten. Ik zou me als Perez zijnde zorgen maken en zeer ongemakkelijk voelen. Verstappen is juist heel blij met de huidige situatie. Hij staat niet onder druk en wordt verder niet uitgedaagd." Toch denkt de voormalig F1-coureur te weten wat het Oostenrijkse F1-team precies wil. "Red Bull wil iemand die consistent aan de top presteert, zodra andere teams competitiever worden."

Hoewel Perez met Red Bull een contract heeft tot eind 2024 en de formatie niet voornemens is om de Mexicaan de laan uit te sturen, iets dat teambaas Christian Horner onlangs bevestigd, wordt er geregeld gespeculeerd over wie Perez kan vervangen. Ook Herbert stelt zichzelf de vraag. "Ze kunnen Lando Norris overwegen, al weet ik niet of het hem lukt om onder zijn huidige contract uit te komen of dat er een prestatieclausule is. Ik zie Charles Leclerc en Carlos Sainz Ferrari in ieder geval niet verlaten. Ik weet dat daar wat frustraties zijn, maar het is een groot risico om je bij Red Bull te volgen. Verstappen zit daar en het is verre van eenvoudig om het tegen hem op te nemen."

Volgens de oud-coureur van onder meer Benetton, Sauber, Stewart, staat Perez geregeld met een vervelend gevoel in de pitbox. "Perez denkt misschien dat 'ie goed werk levert in de kwalificaties, maar zodra hij een scherm voor zijn neus krijgt, denkt 'ie ongetwijfeld: 'Oh nee, ik heb een fikse achterstand. Wat moet ik doen?' Op dit moment zijn we halverwege het jaar. Hij is er nog steeds niet in geslaagd om sneller te worden. Er waren misschien een aantal races waarin dat lukte, maar hij had niet de consistentie die Verstappen heeft. Alleen Perez kan de zaken omdraaien", besluit Herbert.

