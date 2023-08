Marko: "Perez doet mee om te winnen, maar dat kan niet tegen Max Verstappen"

Voor het tweede jaar op rij mocht Sergio Perez de Belgische Grand Prix vanaf een betere startplek aanvangen dan Max Verstappen, maar ook ditmaal zag hij de Nederlander tijdens de race langszij razen en vervolgens steeds kleiner worden. Vorig jaar stond de Mexicaan op pole, terwijl Verstappen als veertiende moest oplijnen op start-finish van het Ardennencircuit. Ditmaal bezette Perez de tweede startplek en stond Verstappen twee rijen achter hem. Perez wist de leiding op Kemmel Straight weliswaar over te nemen van Charles Leclerc, maar bleek weerloos toen Verstappen eenmaal door het veld was gesneden en zich op mediums een klasse apart toonde.

"Hij doet mee om te winnen, maar tegen Max Verstappen gaat dat niet"

Perez zou in het restant op ruim 22 seconden worden gereden. Het lijkt een grote marge tussen twee mannen in hetzelfde materiaal, maar volgens Marko is het bepaald geen schande. Perez moet zich er vooral bij neerleggen. "Een tweede plek achter Max Verstappen is tegenwoordig een overwinning in de Formule 1. Max is Max en hij is speciaal", laat de inmiddels 80-jarige Oostenrijker aan Motorsport.com weten. "Perez heeft het hele weekend in principe goed gereden. Zijn kwalificatie was ditmaal goed en de race ook."

Marko had een week eerder al laten weten dat Perez uit zijn kampioensdroom is ontwaakt en kwam daar op Spa bij enkele Duitse televisieploegen nog eens op terug: "We weten dat Perez een topcoureur is, maar in vergelijking met Verstappen komt niemand er goed uit. Je moet het psychologisch ook kunnen accepteren als je iemand ziet die in iedere fase beter is. Je doet natuurlijk mee om te winnen, maar tegen Max Verstappen gaat dat niet", is Marko vrij helder. "Maar Perez doet zijn ding goed en heeft de tweede plek in het kampioenschap verder verstevigd."

Horner: "Perez moet gewoon zijn eigen ding doen"

De woorden van Marko over de kampioenschapsdroom van Perez hebben Red Bull-teambaas Christian Horner inmiddels ook bereikt. "We weten allemaal dat Helmut nogal uitgesproken kan zijn in zijn analyses", lacht de Brit. "Maar Checo weet ook wel dat het kampioenschap op een drama voor Max na buiten bereik is. Het gaat er daardoor vooral om dat hij zelf maximaal presteert, geen terrein meer verliest ten opzichte van de mensen die achter hem staan in het kampioenschap en misschien tussen nu en het einde van dit jaar nog een paar overwinningen meepakt."

Wat Perez op Spa-Francorchamps heeft laten zien, is in dat opzicht precies wat Horner van hem verwacht. "Checo heeft het in de eerste ronde geweldig gedaan. Hij haalde Charles Leclerc buitenom in met een gewaagde manoeuvre en had daarna een goed tempo in de eerste stint. Op mediums voelde hij zich duidelijk niet zo comfortabel als Max en door het snelheidsverschil verdedigde hij dan ook niet al te hard. Daarna heeft hij gewoon prima zijn ding gedaan", duidt de teambaas op het consolideren van de tweede plek en er voor de vijfde keer dit jaar een Red Bull één-twee van maken.

