Dat het seizoen van Sergio Perez moeilijk verloopt, is zeker in de kwalificaties van dit seizoen te zien. In zes van de tien kwalificaties kwam de Mexicaanse coureur niet in de derde kwalificatieronde, terwijl Red Bull-teamgenoot Max Verstappen de ene pole aan de andere reeg. In de races komt de achtvoudig GP-winnaar beter voor de dag, toch stond hij de laatste vijf races maar één keer op het podium.

Perez erkent dat het aan zijn eigen geloof in de Red Bull RB19 ligt: "Ik ben de auto aan het overdriven. Zeker wanneer ik de auto niet volledig vertrouw. Wat in Monaco gebeurde heeft me een stap terug gezet en het heeft me wat tijd gekost om de auto weer te vertrouwen." Op de straten van het prinsdom lukte het de Red Bull-coureur door een crash niet om een rondetijd neer te zetten in de kwalificatie. Daardoor startte de Mexicaan vanaf de laatste plaats. Daarbij komt dat de 33-jarige coureurs moeilijk met wisselende omstandigheden om kan gaan, maar volgens hem is dat een verzachtende omstandigheid. "Dat maakt het moeilijker", sprak Perez.

Om verbetering in zijn kwalificatievorm te krijgen, is Perez afgelopen week met zijn engineers op de fabriek in Milton Keynes bezig geweest. "We hebben goed werk geleverd en wat ideeën opgedaan voor hier [in Hongarije]. Hopelijk krijgen we nu een betere situatie waarin we ons comfortabeler voelen. En als er hier ook wisselende omstandigheden komen, dan moet er niet zo'n groot verschil meer zijn."

Omgaan met het weer

Voor Sergio Perez is duidelijk dat de wisselende weersomstandigheden het voor hem een stuk lastiger maken: "Ik heb het idee dat de limiet van de auto wat breder wordt. Dat heeft ervoor gezorgd dat het minder goed gaat. Ik denk er dat in de laatste vijf kwalificaties er wel veranderlijke omstandigheden waren, dat heeft ons op achterstand gezet."

Als Perez gevraagd wordt of er direct beterschap verwacht kan worden, kan de coureur uit Guadalajara geen garanties geven: "Niets is, zoals we weten, zeker in F1. Aan de andere kant, als we naar mijn seizoen tot nu toe kijken, sta ik tweede in het kampioenschap. Dat is met een reden. Ik heb het nu wat moeilijker, maar het was een geweldige start van het seizoen. Het balanceert zich nu uit. We kijken naar de weekenden waar het goed ging en we kijken naar de weekenden waar het minder ging en proberen elk weekend weer beter te worden."