Momenteel is er een grote discussie gaande over de finale in Abu Dhabi. De beslissingen in de slotfase van de race heeft veel stof doen opwaaien. De beslissingen van Michael Masi zorgde ervoor dat Max Verstappen op verse banden titelconcurrent Lewis Hamilton kon inhalen in de laatste ronde van de race. Daarmee won hij niet alleen de Grand Prix, maar ook zijn eerste F1-wereldtitel. Nog tijdens de race liet Hamilton via de radio weten dat de boel gemanipuleerd werd en was hij volgens teambaas Toto Wolff weken na de Grand Prix nog steeds 'gedesillusioneerd' over de gang van zaken.

Na de slotrace besloot Lewis Hamilton dan ook te zwijgen tegen de pers en ook op zijn social media-kanalen was het stil. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet optekenen dat de Brit zou overwegen om zijn helm aan de wilgen te hangen, maar die geruchten zijn inmiddels de wereld uit. Een aantal weken geleden plaatste de Brit een foto met de tekst: 'I've been gone. Now I'm Back!'. Mercedes bevestigde onlangs aan Motorsport.com dat de zevenvoudig wereldkampioen de fabriek inmiddels weer heeft bezocht, om zich voor te bereiden op het nieuwe F1-seizoen dat voor de deur staat. Volgens Jenson Button, voormalig teamgenoot van Hamilton, is het wel lastig te begrijpen waar de Brit nu staat.

"Ik denk dat het voor hem enorm fijn was om even weg te zijn bij de sport, om op die manier weer op te laden en te relaxen. Elke coureur heeft dit nodig. Of je de wereldtitel nou hebt gewonnen of hebt verloren in de laatste ronde", vertelt Button tegen het Britse Sky Sports, die verwacht dat Hamilton dus fris aan het nieuwe seizoen begint. "Hij is één van de beste coureurs die ooit een F1-auto heeft bestuurd en neemt het op tegen één van de beste coureurs die ooit een F1-auto heeft bestuurd. Zo'n strijd zie je niet vaak in de Formule 1 en ik denk dat we hier meer van gaan krijgen in 2022."

Krijgt Verstappen de eer die hij verdient?

Of het controversiële einde ervoor heeft gezorgd dat Verstappen te weinig credits heeft gekregen voor het behalen van zijn eerste wereldtitel, vindt de kampioen van 2009 lastig te zeggen. Wel stelt Button dat de Nederlander een exceptioneel talent is. "Dat zeg ik al vanaf het begin", vervolgt de Engelsman, die in de koningsklasse ook tegen vader Jos Verstappen streed en in zijn kartperiode teamgenoot was van moeder Sophie Kumpen. "Hij zou altijd al een goede coureur worden. Het ligt er wel aan of hij kan bouwen op het natuurtalent dat hij heeft. Voor mij is hij de snelste en meest begaafde coureur. Het is alleen de vraag of hij daar op kan voortborduren om te worden zoals Lewis, die nu het complete pakket is."

Volgens de voormalig McLaren-coureur rust er nu wel veel druk op de schouders van de regerend wereldkampioen. "Elke coureur zegt altijd: 'Ik ben relaxed. Als ik de titel nu niet win, kan het altijd nog volgend jaar'. Maar je wil elke race winnen en elk kampioenschap binnenhalen. Hij is misschien wat relaxter, maar hij wil alsnog vanaf de start winnen. Hij wil opnieuw het kampioenschap binnenhalen en zeggen: 'Zie je wel, het lag niet aan Michael Masi'."