Hamilton doorbreekt radiostilte na nederlaag F1-finale Abu Dhabi

De nederlaag in Abu Dhabi en vooral de manier waarop zijn bijzonder hard aangekomen bij zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Zo liet Toto Wolff een week na de apotheose in het Midden-Oosten al weten dat zijn stercoureur 'gedesillusioneerd' was en gaf Hamilton zelf geen enkel teken van leven. Nadat hij in Groot-Brittannië werd geridderd, heeft de Mercedes-coureur niets meer van zichzelf laten horen of zien. Het voedde talloze geruchten over zijn toekomst en zelfs speculaties over een mogelijke vervanger bij Mercedes, maar die lijken ongegrond.

Inmiddels heeft de Britse coureur met een Twitter-bericht zijn stilzwijgen doorbroken. De coureur van Mercedes plaatste een foto van zichzelf met daarbij de tekst: 'I've been gone. Now I'm back'. Of Hamilton 'gewoon' weer van de partij gaat zijn als de startlichten doven in Bahrein voor de eerste Formule 1-race van 2022 laat hij via het bericht niet weten, al is dat wel zeer aannemelijk. Mocht de nederlaag in Abu Dhabi inderdaad niet zijn laatste kunstje in de Formule 1 zijn, dan zal Hamilton in 2022 een nieuwe poging ondernemen om zijn achtste wereldtitel binnen te slepen. Gaat hij door dan respecteert de zevenvoudig wereldkampioen daarmee ook zijn huidige contract met Mercedes, dat nog tot het eind van 2023 doorloopt.

De Britse veelwinnaar heeft overigens wel laten doorschemeren dat hij nog altijd veel waarde hecht aan het onderzoek dat de FIA heeft ingesteld naar de F1-finale in Abu Dhabi. Dat onderzoek is inmiddels in volle gang en de bevindingen ervan moeten op 18 maart - na een nieuwe bijeenkomst van de FIA World Motor Sport Council - wereldkundig worden gemaakt. Doel van het onderzoek is in eerste instantie om het gebruik van de safety car goed tegen het licht te houden, al worden de posities van wedstrijdleider Michael Masi en technisch hoofd van de single-seater commissie Nikolas Tombazis ook grondig geëvalueerd.