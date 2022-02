Hamilton terug in Mercedes-fabriek in voorbereiding op F1-seizoen 2022

De nederlaag in Abu Dhabi en vooral de manier waarop die tot stand is gekomen, zijn bijzonder hard aangekomen bij Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur was volgens teambaas Toto Wolff 'gedesillusioneerd' en koos zelf voor een wekenlange radiostilte. Zijn toekomstkeuze zou afhangen van het ingestelde FIA-onderzoek, al is Hamilton al ver voor het bekend worden van de resultaten daarvan - formeel pas medio maart in Bahrein - met een teken van leven gekomen. Op sociale media heeft de zevenvoudig wereldkampioen afgelopen zaterdag laten weten: "I've been gone. Now I'm back!"

Het was een eerste signaal dat Hamilton door zou gaan in de Formule 1 en die signalen zijn inmiddels meer kracht bij gezet. Zo zijn Hamiltons voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen, een seizoen onder een compleet nieuw technisch reglement, in volle gang. De Brit is deze week op maandag en dinsdag in de Mercedes-fabriek geweest om zijn werkzaamheden met het team te vervolgen. Dit bevestigt een woordvoerder van Mercedes aan Motorsport.com. Beelden van zijn rentree in de fabriek zijn nog niet vrijgegeven.

Het geheel betekent dat Hamilton 'gewoon' weer van de partij zal zijn voor de eerste testdag van het nieuwe seizoen, op 23 februari in Barcelona. Voordien toont Mercedes het nieuwe strijdwapen van Hamilton en diens nieuwbakken teamgenoot George Russell al. Dit zal op 18 februari gebeuren, als Mercedes tijdens een virtuele presentatie voor het eerst de W13 - of in ieder geval een eerste impressie daarvan - aan de wereld toont.

Hamilton zal met die bolide dus een nieuwe poging ondernemen om zijn achtste wereldtitel in de Formule 1 binnen te halen en om ook met deze statistiek Michael Schumacher achter zich te laten. Het huidige contract van Hamilton bij Mercedes loopt door tot het einde van 2023.