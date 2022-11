BBC: Nooit getwijfeld aan de zege van Verstappen

Even leek het dat Max Verstappen een iets mindere start moest bekopen toen Sergio Perez ernaast zat bij het ingaan van de eerste bocht, maar dat was zo’n beetje het enige moment dat de vijftiende overwinning van de Limburger in gevaar kwam. “Verstappen domineerde de race en over zijn overwinning werd geen moment getwijfeld”, schrijft de journalist van de BBC. “Het gevecht tussen Leclerc en Perez zorgde voor een spannende finish van de race. Ferrari koos voor een eenstopper bij Leclerc, hetzelfde als Red Bull met Verstappen deed. Perez kwam twee keer binnen. […] Perez reed het gat naar de Ferrari met een seconde per ronde dicht, maar Leclerc kiende zijn bandenmanagement tot in de details uit en bleef op de finish 1.3 seconde voor.”

Dat Leclerc de tweede plek heeft behaald, zal als een troostprijs voelen. Maar het is wel terecht, merkt de schrijver op: “Hij heeft een geweldig seizoen afgewerkt, heeft drie races gewonnen ten opzichte van Perez die er twee op zijn naam schreef. Bovendien heeft hij een inferieure wagen ten opzichte van Perez. […] Het is een troostprijs voor Leclerc die op een gegeven moment een voorsprong had van 46 punten op Verstappen. Zijn hoop op de wereldtitel verdampte echter toen Ferrari een aantal strategische blunders maakt en de motor ook nog een paar keer kapot draaide.”

Mick Schumacher, Nicholas Latifi en Daniel Ricciardo namen zondag (voorlopig) afscheid van de Formule 1, maar alle ogen waren gericht op Sebastian Vettel. En dus steekt de BBC de loftrompet voor de viervoudig wereldkampioen: “Sebastian Vettel vertrekt uit de Formule 1 na een illustere carrière, wetende dat hij als persoon minstens zo geliefd is als ook om zijn prestaties op de baan.”

L’Equipe: Moet Verstappen zich al zorgen maken om 2023?

Leclerc krijgt in de Franse sportkrant L’Equipe een 8 voor de strategie die hij tot in de perfectie uitvoerde in de jacht op de tweede plek bij de constructeurs. De redacteur van dienst kan het echter niet laten om de loftrompet te steken in de richting van Verstappen. “Hij kwam nooit in de problemen”, stelt de schrijver. “Na de eerste ronde kwam de coureur 57 en van de 58 ronden solo door, zijn enige zorg was het managen van de banden.”

Elders in de krant wordt al gespeculeerd op 2023. “Moet Verstappen zich voor volgend jaar zorgen maken?”, vraagt de schrijver zich af met de straf die Red Bull heeft op het gebied van aero-testwerk, als ook de stappen die de tegenstanders nog kunnen maken. L’Equipe grijpt bovendien nog even terug op de pijnlijke Grand Prix van Lewis Hamilton: “Na de controverse van vorig jaar is Abu Dhabi een pijnlijke locatie voor Lewis Hamilton. Met slechts drie ronden te gaan viel hij uit door een kapotte versnellingsbak.” De pijnlijke constatering volgt in de slotzin: “De Brit eindigde buiten de top-vijf van het wereldkampioenschap.”

“Sebastian Vettel eindigde zijn seizoen op dezelfde manier als hoe het in 2007 begon met BMW in de Amerikaanse Grand Prix, de Duitser scoort een punt”, bouwt men een monumentje voor de viervoudig wereldkampioen. “Een achtste plaats op zaterdag, een tiende op zondag, zijn teamgenoot Lance Stroll werd achtste.”

Gazzetta dello Sport: Het geschenk van Leclerc, Ferrari is tweede

Op de voorpagina’s van de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport ligt de focus vooral op het WK voetbal, dat zondag in Qatar begonnen is. Maar er is nog wat ruimte gevonden voor een lofzang aan het adres van Charles Leclerc: “Het geschenk van Leclerc, Ferrari is tweede”, jubelt de Gazzetta. Even verderop: “Goed gedaan, Charles. De missie voor de tweede plek is volbracht met vaardigheid en intelligentie. [...] Leclerc leverde een klein meesterwerk af door zijn wagen door de bochten te masseren en hij bleef Perez voor. Volgens de berekeningen van Red Bull had Perez hem in de laatste paar ronden moeten pakken, maar had daarbij geen rekening gehouden met twee factoren: een inhaalactie van Hamilton en twee achterblijvers. Het ritme van de Mexicaan was naar de knoppen.”

Over Verstappen schrijft men: “Hij domineerde het hele weekend en de race, zoals hij dit hele F1-seizoen heeft gedaan. Op enig moment in de race maande Verstappen zijn teamgenoot Perez zelfs ‘om harder te pushen’ op de harde banden.” Ook is er in de roze krant aandacht voor het afscheid van Vettel, die natuurlijk enkele jaren bij de Gazzetta in de spotlights stond vanwege zijn dienstverband bij Ferrari. “Hij was een van de sterren dit weekend. Het is niet vaak dat je een rijder ziet die zo geliefd is als Sebastian Vettel dit weekend in Abu Dhabi. Het diner met zijn collega’s (allemaal present) op donderdag, het applaus en de knuffels van de monteurs, de camera’s het hele weekend gericht op de Aston Martin-pitbox om alle emoties te absorberen van een rijder die de sport verlaat als viervoudig wereldkampioen. […] De laatste dans van Seb was echt onvergetelijk.”

Een voetnoot voor McLaren-rijder Daniel Ricciardo, die weliswaar het voornemen heeft in 2024 terug te komen op de grid, maar waarschijnlijker is dat de man uit Perth zijn laatste race op het hoogste niveau gereden heeft. “Ricciardo, waarom gaf je ons geen fatsoenlijk afscheid?”, vraagt men zich af.

Sky Sports Deutschland: De coureur Sebastian Vettel is geschiedenis

“De Formule 1 zal de racer missen, maar de persoon Vettel nog veel meer”, begint de redacteur van dienst bij het Duitse Sky Sports, waar de Qatarese voetbalklucht plaats moet maken voor de viervoudig wereldkampioen. “De wereld buigt voor een van de grootste coureurs ooit. Sebastian Vettel ging zondag in Abu Dhabi met pensioen. Het was ongekend hoe de Heppenheimer gemist zal worden. Niet alleen als coureur, maar vooral de persoon Vettel zal gemist worden. Elke fan kon zich identificeren met de rijder.” Er is een wisseling van de wacht in gang gezet met het afscheid van Vettel, merkt de schrijver op. Alonso en Hamilton blijven nog wel even plakken, maar: “Deze mannen behoorden tot een generatie die de gespreksthema’s buiten de baan niet schuwden en opstonden voor hun overtuigingen. Dat zal in de komende jaren minder worden. Vettel was altijd een persoon in de paddock waar iedereen het mee eens kon zijn, ondanks de competitieve natuur van deze wereld. Dat gaat deze sport missen.”

Bij de zege van Verstappen staat men niet lang stil: “Vijftien overwinningen in een seizoen, het is een opmerkelijk record.” Een andere recordkampioen moest zijn wagen vroegtijdig parkeren: “In zijn 200ste race [bij Mercedes] kwam Lewis Hamilton niet aan de finish. Daarmee knakte een indrukwekkende reeks, voor het eerst sinds zijn Formule 1-debuut in 2007 beëindigde de Brit een seizoen zonder overwinning.”

