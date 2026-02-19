Jouw kans op een stukje Formule 1-historie? De Aston Martin Vantage die in 2021 tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi dienst deed als safety car, is op de markt. De bewuste 4,0-liter V8-coupé kwam tussen 2021 en 2023 in actie tijdens twintig Grands Prix, waaronder de race op zondag 12 december 2021 in Abu Dhabi.

In die race kroonde Max Verstappen zich na een late crash van Nicholas Latifi voor het eerst in zijn carrière tot wereldkampioen, ten koste van Lewis Hamilton. De Engelsman was de race ingegaan met een voorsprong in het kampioenschap en leidde met nog een paar ronden te gaan. Hij leek op weg naar zijn achtste titel, maar een crash van Nicholas Latifi in de slotfase deed de wedstrijd kantelen.

De Aston Martin Vantage in actie tijdens de ontknoping van het F1-seizoen 2021. Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images

Na de crash moest de safety car de baan op. Aanvankelijk leek de race met Hamilton aan de leiding ook achter die safety car te eindigen. Toenmalig wedstrijdleider Michael Masi besloot echter de achterblijvers tussen Hamilton en Verstappen weg te halen en de race in de voorlaatste ronde te laten herstarten. Dit bood Verstappen - inmiddels op verse banden - de kans om Hamilton voorbij te gaan en zijn eerste titel te veroveren.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1e positie, passeert zijn juichende team op de pitmuur Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images

De Aston Martin van die race - genummerd SC02 VIN N00045 - is één van twee safety cars van het Engelse automerk die nu bij Autotrader te koop staan, via het team uit Silverstone. Beide auto’s zijn gesigneerd door tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso en zijn Aston Martin-teamgenoot Lance Stroll. De auto moet 600.000 pond - omgerekend zo'n 720.000 euro - opleveren.

Aston Martin leverde van 2021 tot en met afgelopen seizoen samen met Mercedes de safety cars voor de Formule 1. Eerder dit jaar maakte het merk bekend dat het aflopende contract met de Formule 1 niet zou worden verlengd.