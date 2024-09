Newey openhartig over de intense WK-strijd in F1-seizoen 2021

In de recente Formule 1-geschiedenis staat één seizoen bovenaan de lijst qua spanning en drama: 2021. Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten tot het einde van het jaar om de wereldtitel en dat leverde zowel op als naast de baan vuurwerk op. Adrian Newey maakte dat vanuit zijn rol als ontwerper bij Red Bull Racing van dichtbij mee en vertelt in de High Performance Podcast hoe hij en Verstappen met alles omgingen.

"Het haalde wel een beetje plezier bij me weg. Met name in 2021 was het naast de baan vuil", vertelt de engineer - die dinsdag werd aangekondigd als ontwerper bij Aston Martin Racing - over alle drama van dat jaar. "Een deel daarvan zat bij het bodywork, en het gevoel dat wij hadden met wat Mercedes deed. De FIA had duidelijk een gebrek aan motivatie om dat te onderzoeken. Dat was frustrerend."

Newey wijst daarnaast naar de veelbesproken crash in Silverstone als een van de dieptepunten van dat seizoen. "Ik moet toegeven, ik was toen laaiend op Lewis [Hamilton], want het was een opzettelijke, professionele fout", vertelt de invloedrijke Brit. "Achteraf zagen we dat ze de hele ronde al wiel aan wiel reden en Lewis zag een kans waarvan hij dacht dat die er was. Hij schatte het verkeerd in en wat gebeurd is, is gebeurd. We hadden geluk dat dat Max niet ernstig gewond raakte. Ik begrijp nu beter wat er gebeurde en ik was toen te streng voor Lewis. Dat is wellicht een van de dingen in de Formule 1: je wordt heel makkelijk ingezogen in [het idee dat] iedereen je vijand is."

De schade bij Verstappen viel inderdaad mee, maar Newey en Red Bull waren lange tijd onzeker of de Nederlander inderdaad wel fit was. "Dat was de laatste keer dat wij dachten: 'Is hij in orde? Is hij ernstig gewond geraakt?' Hij kwam op de boordradio zwaar gehavend over en gromde. Je weet niet wat dat betekent", vervolgt de 65-jarige ontwerper. "Hij had veel pijn en een nare hersenschudding. De week erop had hij nog veel pijn, maar hij was in orde. Dat soort ongelukken gebeuren en ze blijven ook gebeuren."

Abu Dhabi 2021

Toen moest nog de grote apotheose komen: de ontknoping van de titelstrijd in de Grand Prix van Abu Dhabi. Pas in de laatste ronde viel het de kant van Verstappen op, maar achteraf ging het vooral over de dubieuze beslissingen van de wedstrijdleiding. Volgens Newey ging Verstappen noemenswaardig met de stroom aan verhalen na de race om. "Max is zo zelfverzekerd, en dat is iets positiefs, niet iets negatiefs. Er is arrogantie en zelfverzekerdheid. Max is niet arrogant", legt Newey uit. "Hij is zich van zichzelf bewust en een diepe denker. Dit soort dingen schudt hij van zich af. Dat raakt hem niet. Hij legt dat naast zich en focust zich op zijn werk wat hij het leukst vindt om te doen: racen in racewagens."

Ook Newey was niet geraakt door de onrust na de race in Abu Dhabi. "Nee, maar ik had wel het idee dat Mercedes dat wel was. In plaats van dat ze zeiden 'oké, we accepteren dit en we gaan door', raakte het hen mentaal. Dat was wel interessant", aldus de technicus. "Dat zeg ik als buitenstaander en ik kan het verkeerd hebben, maar ze konden het psychologisch niet loslaten. Maar dat moet wel."