Special: Hoe werd Newey bij nieuwe F1-teams wereldkampioen?

Adrian Newey is een van de meest succesvolle engineers uit de geschiedenis van de Formule 1. De Brit werkte bij March/Leyton House, Williams, McLaren en Red Bull, en alleen bij het eerste team wist hij geen wereldtitel te bemachtigen. In totaal staan er zelfs 25 wereldtitels achter zijn naam, zowel coureurs- als constructeurstitels.

In 1988 debuteerde Newey als engineer in F1, bij March. De March 881 was dat jaar direct al veel competitiever dan gedacht. Ivan Capelli hengelde in Portugal zelfs een tweede plek binnen en twee jaar later - toen het team omgedoopt werd in Leyton House - werd Newey al gepromoveerd tot technisch directeur. Dat duurde niet lang, want in de zomer werd hij alweer ontslagen. Williams zag het potentieel wel en nam hem aan.

Williams

Aantal titels: 9

In de jaren 80 en 90 was Williams het dominante team. Technisch directeur Patrick Head was de grote man en bouwde de ene na het andere winnende auto. Head was toen Newey vrijkwam er snel bij en legde hem vast. In 1992 wierp dat zijn vruchten af, want de FW14B was goed genoeg voor de wereldtitels. Nigel Mansell en Riccardo Patrese kwamen voor het team uit en mede dankzij de nieuwe actieve ophanging was Williams het sterkste team. De auto werd 'buitenaards goed' genoemd, al was Ayrton Senna in de McLaren een geduchte tegenstander. Mansell was aan het einde van het seizoen toch wereldkampioen bij de coureurs en Williams trok de constructeurstitel naar zich toe.

Nigel Mansell was de eerste coureur die in een door Newey ontworpen auto wereldkampioen werd. Foto door: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

De constructeurstitels werden daarna aan elkaar geregen. Tot 1998 - met uitzondering van 1995 - gingen alle titels naar het team uit Grove, mede dankzij de door Newey ontworpen auto's. In 1994 en 1995 werd Michael Schumacher de coureurskampioen, maar in dat eerste seizoen werd nog wel de constructeurstitel bemachtigd.

In 1996 was het wel dubbel feest. Damon Hill was de beste coureur en samen met Jacques Villeneuve werd de constructeurskroon met overmacht gewonnen. Ook in 1997 werden beide titels gescoord, maar halverwege het seizoen besloot Newey voor een nieuw avontuur te gaan. Dat was direct het laatste jaar waarin Williams een titel bemachtigde. Dat hing samen met het vertrek van Newey, maar het vertrek van Renault als motorenleverancier deed net zoveel pijn.

McLaren

Aantal titels: 3

Halverwege 1997 stapte Newey over naar McLaren en direct een jaar later was het daar raak. De invloed was Newey was nihil, maar opvallend is het wel. Mika Häkkinen zorgde - samen met David Coulthard - voor twee titels in zijn eerste volledige jaar bij de formatie uit Woking. De auto van 1999, de MP4/14, was ook sterk, al had McLaren het toen een stuk moeilijker. Ferrari was namelijk aan een inhaalslag bezig en pakte zelfs de constructeurstitel af. Häkkinen was wel de kampioen bij de coureurs geworden.

Mika Hakkinen, de kampioen in een McLaren van de hand van Newey Foto door: Motorsport Images

Na dat jaar begon de hegemonie van Ferrari en Michael Schumacher. Vijf jaar op rij was de combinatie nagenoeg onverslaanbaar en Newey ging in die tijd op zoek naar een andere plek. Er gingen geruchten dat in 2001 Newey al dicht bij een overstap naar Jaguar was, zeker nadat de Brit met toenmalig Jaguar-baas Bobby Rahal om tafel zat. Dat kwam er echter niet van

Uiteindelijk vertrok Newey pas in 2005 bij McLaren. Het is opnieuw mogelijk toevallig, maar in 2006 zakten de prestaties bij het team aardig in. Het bleef op slechts 110 punten hangen en finishte als derde bij de constructeurs. Een paar jaar later was het wel weer beter, in 2008 won Lewis Hamilton nog de coureurstitel en werd het team tweede bij de constructeurs.

Aantal titels: 13

In 2006 presenteerde Red Bull Adrian Newey als de ontwerper bij het team. De auto van dat jaar was verre van competitief en kampte ook met problemen veroorzaakt door de onbetrouwbare Renault-motoren. In 2008 ging het team over naar een andere manier van werken en dat leverde in 2009 direct de eerste successen op. Titels bleven uit, maar plek twee bij de constructeurs werd wel bijgeschreven.

Het was de opmaat naar de Red Bull-dominantie. In 2010, 2011, 2012 en 2013 was de renstal met Sebastian Vettel achter het stuur onverslaanbaar en won het in vier jaar tijd acht titels. Daarna lag het even droog. Mercedes begon veel beter aan het turbo-hybride tijdperk en was in die tijd de dominante factor.

Sebastian Vettel geëmotioneerd door zijn eerste titel. Foto door: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Tot 2021. Het jaar waarin Newey de RB16B creëerde en met Max Verstappen werd de titel weer binnengesleept. Alleen bij de coureurs dit keer, want de constructeurstitel bleef bij Mercedes. Die titel werd het jaar erna gescoord en dat zorgde samen met het wereldkampioenschap van Verstappen voor het elfde kampioenschap voor Newey.

Het meesterwerk van Newey is misschien wel de RB19. De auto won alleen in Singapore niet. In de geschiedenis van de Formule 1 was nog nooit een auto zo dominant als deze.