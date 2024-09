Newey zag Verstappen 'onterecht gedemoniseerd' worden in F1

Begin 2025 neemt Adrian Newey afscheid van Red Bull Racing, waar hij al sinds 2016 samenwerkt met Max Verstappen. De topontwerper heeft zich vaak positief uitgelaten over de Nederlandse coureur en genoot van de samenwerking, die tot nu toe drie F1-titels opleverde en dit jaar mogelijk de vierde op rij. Zijn eerste F1-titel was een bijzondere door de lange strijd met Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Verstappen leek niet onder de druk te bezwijken, al voelt Newey dat Verstappen in 2021 wel wat tekenen vertoonde van kwetsbaarheid. "Met name na Silverstone was het [duel] tussen Lewis en Max heel intens", zegt Newey bij de High Performance-podcast. "Max had heel sterke gevoelens over het incident op Silverstone."

Bij die Britse Grand Prix was er in de openingsronde contact tussen de twee titelrivalen. Dat gebeurde in Copse, een van de snelste bochten van Silverstone. Verstappen kreeg daar een impact van 50G te verwerken en viel uit terwijl Hamilton de race won. "Hij was de duidelijke kampioenschapsleider toen ze naar Silverstone gingen", vervolgt Newey, doelend op Verstappen, die toen een voorsprong van 32 punten had. "Hij [Hamilton] schakelde hem uit en in Hongarije kreeg hij een tik van Valtteri [Bottas]. Dat was niet opzettelijk, maar hij kreeg nog steeds een tik en scoorde amper punten. We gingen dus van makkelijke kampioenschapsleiders naar een positie waarin we een beetje meer druk begonnen te voelen."

Wat volgens Newey ook niet hielp in de races die volgden, was dat Mercedes in staat was om meer performance te vinden in de auto richting het einde van het seizoen. "Het is altijd makkelijker om de jager te zijn, in plaats van de gejaagde", stelt de 65-jarige Brit, die in 2025 naar Aston Martin verkast. "Max begon wat meer druk te voelen van het feit dat hij de gejaagde was." Dat was volgens Newey ook te zien in de Grand Prix van Brazilië dat jaar, waar Verstappen en Hamilton een stevig gevecht hadden. Daarbij gingen de twee wijd in bocht 4 na een verdedigende actie van Verstappen - wat niet bestraft werd. "Hij had waarschijnlijk geluk dat hij geen straf kreeg voor zijn rijgedrag in Brazilië", erkent Newey. "In Saudi-Arabië hadden ze ook nog een moment, maar dat was minder duidelijk. Max ging in Brazilië in alle eerlijkheid waarschijnlijk zijn boekje een beetje te buiten."

Demonisering van coureurs

In die situatie ziet Newey in Verstappen een 'ongelofelijk volwassen, veelzijdige en filosofische' coureur. "Ik denk dat mensen van buitenaf Max niet helemaal waarderen of begrijpen, net zoals het geval was met Sebastian [Vettel]", meent Newey. Dat komt volgens hem door de 'demonisering' waar beide Red Bull-coureurs 'af en toe' mee te maken kregen. "Dat is heel oneerlijk", voegt Newey toe. "En misschien komt dat ook een beetje door de Britse media. Sky [Sports F1] heeft wereldwijd een enorme invloed." Newey ziet daarnaast een trend dat mensen in F1 'ofwel op een voetstuk geplaatst worden, ofwel neergehaald worden'.

Wat mensen dan verkeerd begrijpen over Verstappen? "Hij is zeer intelligent en heeft de ongelofelijke gave om de auto haast automatisch te besturen", legt Newey uit. "Dat doet hij natuurlijk niet, maar hij kan de auto besturen en heeft nog zoveel procesvermogen over dat hij kan nadenken over hoe hij de auto bestuurt, hoe hij op de banden let, wat hij aan de instellingen kan sleutelen. Als hij het niet weet, dan vraagt hij GP [race-engineer Gianpiero Lambiase] op de boordradio wat hij zou moeten doen. Maar hij licht problemen toe en leest de race. Het fascineert me nog altijd." In die context ziet Newey een vergelijking met een coureur met wie hij volgend jaar aan de slag gaat: Fernando Alonso. "Fernando kan dat ook. Zij lijken in staat om de race te kunnen lezen, maar hebben niet alles [qua informatie] voor zich. Hoe doen zij dat toch?", vraagt Newey zich hardop af.

Newey stelt dat dit een geval van 'diamantvisie' is van beide coureurs en dat is volgens hem een zeldzaam gegeven voor een coureur. "Alleen de allerbesten kunnen dat. Zij hebben een enorme reserve, mentaal gezien. Ik zal geen namen van coureurs noemen, aangezien dat oneerlijk zou zijn, maar je kunt het vrij makkelijk zien. Als je een F1-race kijkt en je er wat vanaf weet, zie je degenen die niet veel capaciteit over hebben. Dat zijn ook normaliter de coureurs die bij de ongelukken betrokken raken, omdat ze niks meer over hebben. Ze kunnen een auto besturen en een kwalificatieronde zetten, maar ik zou verbaasd zijn als een van hen het kampioenschap zou kunnen winnen."