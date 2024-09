Na maanden van speculatie maakte Aston Martin dinsdag bekend dat Adrian Newey per 1 maart 2025 aan de slag gaat als managing technical partner. Hij diende eerder dit jaar zijn vertrekwens in bij Red Bull Racing en sindsdien is de Brit aan meerdere F1-teams gelinkt geweest. Het was echter nog maar de vraag of de 65-jarige ontwerper nog door wilde gaan in de Formule 1, aangezien hij ook wel interesse leek te hebben in wat meer rust.

Bij de bekendmaking in Silverstone geeft Newey aan dat hij tijdens de Grand Prix van Japan op Suzuka voor zichzelf had besloten om te stoppen bij Red Bull. "Maar ik had toen echt nog geen idee wat er daarna zou komen", verklaart Newey, die bij Red Bull alleen nog aan de RB17-hypercar werkt. "Ik wilde gewoon even mijn hoofd leegmaken, de balans opmaken, van een pauze genieten en ik hoopte dat ergens onder de douche de vonk zou overslaan van 'ja, dit moet de richting worden'."

Genieten van de uitdaging

Newey maakt bovendien duidelijk dat zijn vrouw Amanda een 'groot deel' heeft uitgemaakt van de gesprekken en de beslissing om door te gaan in F1. "Ik denk dat ze zich zorgen maakte dat ik haar waarschijnlijk een beetje gek zou maken als ik te veel thuis zou zijn", grapt hij. Eind juni, zo legt Newey uit, volgde dan toch de ingeving dat hij door wilde gaan in F1. "Toen dacht ik: weet je wat, ik wilde sinds mijn tiende als ontwerper betrokken zijn in de autosport. Ik heb het geluk gehad dat ik dat bereikt heb. Het zou overdreven zijn om te zeggen dat ik van elke dag van mijn carrière heb genoten, maar van zeker meer dan 90 procent heb ik genoten."

"Ik houd nog steeds van de uitdaging om performance aan de auto toe te voegen, dat is mijn voornaamste motivatie", vervolgt Newey. "Dat is wat me wakker maakt in de ochtend. Het geweldige van zo'n technische sport, met een combinatie van mens en machine, is dat je direct feedback krijgt van hoe je het doet. Het kan natuurlijk pijnlijk zijn als je het slecht doet, maar je hebt dan wel die feedback." Met name dat laatste maakt Newey zo verliefd op F1, aangezien hij bij vrienden van de universiteit ziet dat zij geen directe feedback krijgen. "Ik heb dus een goede keuze gemaakt in mijn aspiraties. Ik realiseerde me toen natuurlijk nog niet dat ik in deze mens-machine sport wilde werken. En als je dan zegt, 'oké, goed, wat is het toppunt van mens en machine?' Dat is duidelijk Formule 1."

Hoewel de Formule 1 dus in zijn optiek het toppunt is, blijft hij ook nog geïnteresseerd in 'veel andere dingen', waaronder de zeilcompetitie America's Cup. "Maar als ik met mens en machine blijf werken, kan ik net zo goed doorgaan op het hoogtepunt zolang mensen me willen."