Marko: Wordt godzijdank rustiger bij Red Bull, moeten Verstappen topauto bieden

In Australië ligt de focus - gelukkig - weer op daar waar het in de Formule 1 om draait: de baanactie. Desondanks sluimert de Red Bull-zaak nog op de achtergrond, met de vrouw in kwestie die in beroep gaat en aanhoudende geruchten over de toekomst van Max Verstappen. Mercedes-teambaas Toto Wolff blijft benadrukken dat hij Verstappen graag in zijn formatie wil hebben, waarover laatstgenoemde tijdens de mediadag grapte: "Dat snap ik wel!" Belangrijker is volgens Helmut Marko dat Red Bull Racing weer in rustiger vaarwater kan komen na allerlei tumultueuze weken waarin het vooral over zaken naast de baan is gegaan.

"Het wordt godzijdank weer iets rustiger. Het wordt eindelijk weer een beetje business as usual", laat Marko na afloop van de tweede vrije training aan Sky Deutschland weten. Volgens de Oostenrijkse topadviseur - aan wie Verstappen bijzonder loyaal is gebleken - is die rust samen met een competitieve auto ook broodnodig om de wereldkampioen aan boord te houden. Gevraagd of Verstappen ook in de toekomst voor Red Bull rijdt, luidt het antwoord van Marko: "In algemene in zou ik zeggen ja, maar na dit jaar waarin er al zoveel is gebeurd... Zolang wij hem een competitieve auto kunnen bieden, denk ik dat zijn toekomst geen thema is."

Marko tevreden over Pérez, maar zet RB-duo nogmaals op scherp

Marko laat weten momenteel ook prima te spreken te zijn over de verrichtingen van de tweede Red Bull Racig-coureur, wiens contract aan het eind van dit kalenderjaar afloopt. "Sergio Pérez staat er op dit moment erg goed voor. Hij heeft twee goede races gerede en staat tweede in het WK. De vraag wie hem moet vervangen is nu eigenlijk niet aan de orde. Het gaat vooral om de verdere toekomst. Sergio is niet de jongste meer en hetzelfde geldt voor Daniel Ricciardo. Als je alle aspecten in overweging neemt, dan zouden we ook zomaar een andere coureur bij dit hele proces kunnen betrekken", duidt Marko op vers bloed of het aantrekken van een externe rijder. Wat betreft jong talent gaat de blik al snel op Liam Lawson, al heeft Marko voor hem eerst een tussenstap in gedachten. "Hij moet eerst een F1-zitje bemachtigen en zich bewijzen, al was het veelbelovend wat hij in 2023 als invaller heeft laten zien."

Met 'een tussenstap' doelt Marko logischerwijs op het RB-team dat momenteel wordt bezet door Ricciardo en Yuki Tsunoda. In Melbourne herhaalt Marko nog maar eens niet te spreken te zijn over dat duo in de eerste maanden van 2024. "Beide coureurs hopen wellicht op een plek bij Red Bull Racing, maar voor zo'n zitje moet de één de ander echt overduidelijk verslaan. Tot nu toe ligt Ricciardo iets achter. De kwalificatiesnelheid van Tsunoda is in orde, maar in de races zijn ze allebei te langzaam. In mijn optiek was het in de eerste twee races wel mogelijk om een punt te scoren. Het is dit jaar voor iedereen achter de vijf snelste teams bijzonder lastig om punten te scoren, maar als de kans zich dan eenmaal voordoet, dan kun je jezelf geen enkel foutje veroorloven", zet Marko de coureurs van het tweede Red Bull-team nogmaals op scherp.