Marko: Kostbare rijtijd verloren, maar set-up Verstappen in goede richting

Red Bull Racing heeft de vrijdagtrainingen in het Australische Melbourne op de stekken twee en acht afgesloten. Max Verstappen moest later aan de tweede vrije training beginnen dan gebruikelijk, nadat Red Bull zijn vloer aan het begin van die oefensessie moest vervangen. De wereldkampioen was in de eerste vrije training vrij hardhandig over een kerbstone geschoten, waarbij hij naar eigen zeggen de vloer en ook het chassis enigszins had beschadigd. "Max heeft inderdaad een kerbstone geraakt en die kerbstone heeft relatief veel schade veroorzaakt. Daardoor konden we in de tweede training pas later naar buiten en hebben we waardevolle rijtijd verloren", blikt Helmut Marko bij Sky Deutschland terug.

Verstappen liet in de paddock weten dat hij het programma daarna nog wel min of meer heeft kunnen afronden. De Nederlander had zijn long run graag iets langer gezien, maar verkondigde dat er 'niets geks of zorgwekkends' aan de hand is. Het is een lezing die Marko deelt: "Ik denk dat we qua afstelling de goede richting op gaan, al is de situatie door het missen van die vijftien minuten niet helemaal zoals we het ons hadden voorgesteld."

Die laatste woorden betekenen volgens de topadviseur uit Graz dat er nog wel werk aan de winkel is voordat parc fermé aan het begin van de kwalificatie van kracht zal zijn. "We moeten onszelf nog verbeteren, ja. De auto is niet slecht, maar Leclerc heeft een sterk tempo laten zien. Daardoor zal de finetuning bij ons erg goed moeten zijn." Ondanks dat het slechts een vrijdag is, brengt het Marko ook tot de bredere conclusie dat de rest van het veld stappen zet. Of zoals de 80-jarige Oostenrijker dat zelf onder woorden brengt: "In algemene zin moet je zeggen dat het veld dichter bij elkaar komt."

Waar Marko onder de indruk is van de snelheid die Ferrari in het Albert Park heeft laten zien, moet wel opgemerkt dat de motorstanden op vrijdag een cruciale variabele vormen. "Volgens mij heeft Ferrari tijdens de kwalificatiesimulaties met het volle vermogen gereden. Wij hebben dat niet gedaan. Die achterstand van drie tienden zie ik daardoor nog niet als een probleem, al was vooral de lange run van Leclerc indrukwekkend. In dat opzicht klopt de finetuning van onze afstelling nog niet helemaal."