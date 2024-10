Marko haalt uit naar Brown: "Zaait bewust onrust"

In Austin kreeg Red Bull-adviseur Helmut Marko de volle laag over zich heen van McLaren-CEO Zak Brown. Aanleiding daarvoor waren uitspraken van Marko over Lando Norris. Marko stelde namelijk dat Max Verstappen mentaal gezien de sterkere van de twee is. "We weten dat Norris wat mentale zwakheden heeft", zei de Oostenrijker. Dat schoot McLaren in het verkeerde keelgat, aangezien Norris juist vaak openlijk spreekt over mentale gezondheid en op dat vlak gezien wordt als een ambassadeur. In gesprek met OE24 benadrukt Marko dat hij het 'nooit over mentale gezondheid' heeft gehad. "Ik heb alleen gezegd dat Max mentaal sterker is." Marko is al zeer bekend met de Formule 1-paddock en hoe zijn uitspraken dus effect kunnen hebben. "Ja, maar je kunt de bewoordingen niet verdraaien", vindt de Red Bull-adviseur. "Ze veroorzaken opzettelijk onrust. Maar we kennen Zak Brown zijn spelletjes. Hij zaait bewust onrust waar hij maar kan", haalt hij uit.

Niet alleen die uitspraken waren een actueel thema in Austin, ook de vraagtekens over de bib van de RB20 eisten een hoofdrol op. Red Bull zou van binnenuit de hoogte van de voorste bib en daarmee de rijhoogte van de auto kunnen aanpassen, waardoor het in de kwalificatie in theorie lager afgesteld kon worden en voor de races iets hoger. Zo'n aanpassing zou echter een overtreding van de parc fermé-regels zijn. Voor de FIA was het een afgedane zaak, al haalden met name McLaren en Mercedes hard uit naar hun rivaal. Zij wilden dat er alsnog een grondig onderzoek zou komen, iets waar Marko geen problemen mee zou hebben. "Je kunt je gang gaan, alle teams hebben op de een of andere manier zoiets", stelt hij. "Het is gewoon een apparaat dat het voor de monteurs makkelijker maakt om de hoogte te verstellen, zodat ze niet eeuwen bezig zijn met het monteren en verwijderen [van onderdelen]."

Na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten was er ook een hoop te doen om de tijdstraf van Norris na het inhalen van Max Verstappen in bocht 12. Dat gebeurde naast de baan en zo verloor Norris zijn derde plaats. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde dat de stewards die dag met twee maten hebben gemeten, aangezien George Russell eerder die race eenzelfde tijdstraf kreeg omdat hij in diezelfde bocht Valtteri Bottas naast de baan had geduwd. "De stewards hebben volgens de regels gehandeld, daar valt niets op af te dingen", meent Marko, die meteen een oplossing voor deze discussie oppert. "Je moet gewoon iets installeren zoals op de Red Bull Ring- als je daar rijdt, dan verlies je automatisch tijd en is er geen gedoe met straffen achteraf", doelt hij op de vele grindbakken langs de baan in Oostenrijk.

Pérez of Lawson?

In de titelstrijd liep Verstappen vijf punten uit op Norris, die met vijf raceweekenden te gaan een gat van 57 punten te overbruggen heeft. Zijn kansen nemen dus steeds meer af en Marko blijft ervan overtuigd dat zijn coureur kampioen wordt. "Ik zei voor Austin al dat Max het kampioenschap zou winnen. Nu ziet het er nog beter uit, ook al hebben we nog vijf races te gaan", aldus Marko. Tegelijkertijd nemen de vragen over Verstappens teamgenoot toe. Sergio Pérez kwam er opnieuw niet echt aan te pas terwijl Liam Lawson indruk maakte bij zijn terugkeer bij zusterteam RB F1. "Hij heeft een ongelooflijke prestatie geleverd. We kijken nog een paar races naar hem en dan zullen we evalueren", oordeelt Marko over Lawson. Op de Pérez-kwestie wil hij echter niet te veel ingaan. Ook geruchten dat Pérez in Mexico zijn pensioen zou aankondigen, reageert hij kort: "Daar zijn wij niet van op de hoogte."