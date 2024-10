Brown baalt van 'onsmakelijke' opmerkingen van Marko over Norris

Het spel tussen McLaren en Red Bull Racing is op de wagen. Niet alleen op de baan vechten de twee Formule 1-teams gevechten uit, maar ook naast de baan wordt vanuit beide kanten het vuurtje opgestookt. Onlangs liet Red Bull-adviseur Helmut Marko nog weten dat hij denkt dat Max Verstappen de titelstrijd in zijn voordeel gaat beslissen, want hij zou mentaal sterker zijn dan Lando Norris. "We weten dat Norris wat mentale zwakheden heeft", verklaarde de Oostenrijker bij Motorsport-Magazin.com.

Die woorden zijn niet goed gevallen bij McLaren CEO Zak Brown. In de persconferentie voor teambazen werd de Amerikaan door Motorsport.com gevraagd naar de uitingen van Marko. "Ik heb de woorden van Helmut gelezen en vond ze jammer, maar ik was er niet verbaasd over", begint de topman. "Lando is een soort van ambassadeur voor mentale gezondheid. Toto [Wolff] heeft over mentale gezondheid gesproken, dus ik denk dat dit een serieus onderwerp is waar wij het over wilde hebben en het op de voorgrond wilde brengen. Om nu in deze situatie de boel op te stoken is helemaal niet netjes en het brengt ons tien, twintig jaar terug in de tijd. Op sportief gebied worden er allerlei tactische trucjes uitgehaald, maar ik vond dat dit onsmakelijk was."

Norris vertelde in aanloop naar de Grand Prix van Italië dat hij nog altijd nerveus is wanneer hij moet racen. "Ik eet op zondagen niet zoveel, drinken lukt me ook niet goed. Dat komt allemaal door de zenuwen en de druk", vertelde de rijder uit Bristol. "Het gaat er nu om dat zo moet gebruiken, dat het positief wordt. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het me niet negatief beïnvloed en hoe kan ik het in iets positiefs omzetten zodat het me op de juiste dingen laat focussen?"

Meer aandacht

Niet alleen Norris, maar ook landgenoten George Russell en Lewis Hamilton hebben zich uitgelaten over hun mentale welzijn. Russell vertelde dat hij met een psycholoog praat, Hamilton onthulde onlangs dat hij lange tijd worstelde met een depressie. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff verklaarde erg last te hebben gehad van mentale problemen.