De Brits-Oostenrijkse renstal introduceerde voor de Amerikaanse Grand Prix nieuwe onderdelen op de RB20, die met name op vrijdag en zaterdag voor een goede verbetering zorgden. Tijdens de race op zondag ging het allemaal iets moeizamer voor Max Verstappen, maar slaagde hij er cruciaal genoeg wel in om boven titelrivaal Lando Norris te eindigen in de race-uitslag. De resultaten op het Circuit of the Americas zorgden ervoor dat de voorsprong van Verstappen in het kampioenschap met vijf punten is gegroeid naar 57 punten.

Gevraagd of er in Austin een goede stap naar de wereldtitel is gezet, antwoordt Helmut Marko bij een groepje Nederlandse media in de paddock: "Een zeer grote stap. Ik moet zeggen dat het team erg goed werk heeft geleverd. In Baku hebben we de eerste stap gezet, in Singapore is er een volgende stap gezet en hier hebben we nog een stap naar voren gezien. We waren in ieder geval in de kwalificatie en sprint competitief. De Grand Prix was een ander verhaal, al moet ik zeggen dat de sprint mogelijk een andere afloop had gehad als de Ferrari's niet met elkaar hadden gevochten."

Gereden als een kampioen

Ondanks dat het resultaat op zondag minder was, heeft Verstappen volgens Marko een zeer goede prestatie geleverd in de Amerikaanse Grand Prix. "Zoals het Max betaamt, heeft hij optimaal gereden met een moeilijke auto. Zowel op de medium als harde band hadden we het zwaar. We moeten uitzoeken waarom dat was, want we konden niet dezelfde snelheid halen als in de sprint. Maar Max reed ongelofelijk, gezien de druk en het feit dat zijn banden min of meer op waren."

Volgens de Oostenrijker heeft Verstappen gereden als een wereldkampioen. "Ja, want hij heeft Lando iets van vijftien ronden lang achter zich gehouden, terwijl de banden van Lando zes ronden jonger waren en we niet de snelheid hadden als een dag eerder."

Kantelpunt

Austin zou wel eens een kantelpunt kunnen zijn in het kampioenschap. Marko: "Zeker, want vanaf de eerste sessie verliep het positief en in de sprintrace was het raak. En uiteindelijk zijn we vijf punten uitgelopen."

Komend weekend wordt er verder geracet in Mexico. Marko hoopt dat Verstappen daar opnieuw goede zaken kan doen in de strijd om de wereldtitel. "Max is altijd snel in Mexico. Hij heeft er wat tegenslagen gehad, zoals toen Bottas op hem botste en toen zijn tijd geschrapt werd in de kwalificatie. Maar hij is er altijd snel. Mexico is echter wel een ander circuit dan Austin en ligt ook op een andere hoogte. We moeten het dus race voor race bekijken, ook al ligt onze focus op het veiligstellen van het kampioenschap."

Wanneer wint Verstappen weer?

Mocht Verstappen tussen nu en de laatste race in Abu Dhabi geen Grand Prix-overwinningen meer boeken, dan kan Red Bull daar mee leven zolang het kampioenschap maar gewonnen wordt. Marko: "Als je in de geschiedenis duikt, dan zijn er ook coureurs kampioen geworden met maar één overwinning. Max staat al op negen. Natuurlijk winnen we liever, maar ons voornaamste doel is het kampioenschap binnenhalen."

Marko gaat er vanuit dat Verstappen daar anders over denkt. "We hebben het over Max", zegt hij met een lach. "Maar uiteindelijk gaat het om het kampioenschap."

