Grand Prix van Miami: Wat zeggen de Formule 1-coureurs

Het is voor het eerst sinds 1984 dat de Formule 1-kalender twee Grands Prix in de Verenigde Staten bevat. Het F1-weekend in Miami belooft een waar spektakel te worden, zowel op als naast de baan. De organisatie van de race heeft niet stilgezeten. Amerika blijft Amerika en dus is er uitgepakt. De VIP's en F1-fans hoeven zich geen moment te vervelen. Diverse F1-teams komen met speciale 'clubzones', Heineken heeft een eigen hospitality en er is een jachthaven aangelegd, al leidde dit laatste tot veel vermaak op social media. Daarnaast is er tijdelijk een strand aangelegd met zwembaden en hutjes en is het Hard Rock Stadium de locatie waar grote shows worden gehouden. Niet alleen de fans kijken uit naar Miami, natuurlijk kunnen ook de Formule 1-coureurs niet wachten.

Zoals bekend is Daniel Ricciardo groot fan van de Verenigde Staten. Zit hij niet in Australië of een F1-auto, dan is hij ongetwijfeld in Amerika te vinden. De McLaren-coureur brengt geregeld tijd door in San Diego en Los Angeles en kijkt dus enorm uit naar de race in Miami. "Ik kan niet wachten om naar Miami te gaan! De Verenigde Staten is in principe mijn tweede thuisland. Miami weet hoe je een show moet neerzetten, dus het lijkt een geweldig weekend te gaan worden", zegt Ricciardo in aanloop naar het F1-weekend. Teamgenoot Lando Norris valt bij. "Ik kijk hier enorm naar uit. Dat heb ik altijd met nieuwe circuits, maar met de opwinding die de VS met zich meebrengt wordt het extra vet!"

Het Amerikaanse team van Haas staat een druk weekend te wachten in de 'Magic City'. Voor Guenther Steiner en de zijnen betekent het naast Austin een tweede thuisrace. "Het is altijd gaaf om in je eigen land te racen. Miami ligt nog dichter bij onze basis in North Carolina, dus dit is extra opwindend. Een show om de race brengt altijd extra waarde met zich mee, maar het moet om het racen blijven gaan", aldus de Italiaanse teambaas, die hoopt daar een belangrijke Amerikaanse sponsor te strikken. Pupil Kevin Magnussen is niet onbekend in de grote stad. "Vorig jaar reed ik in het IMSA-kampioenschap, dus ik heb al wat tijd doorgebracht in Miami. Ik was hier zelfs op vakantie toen Haas mij vroeg om weer voor hun aan de slag te gaan. Het wordt geweldig."

De heren van Williams hebben virtueel al mogen proeven aan het Miami International Autodrome en zijn onder de indruk. "Ik vind het prachtig dat we naar Miami gaan. Ik heb de baan in de simulator al geprobeerd. De locatie ziet er echt indrukwekkend uit, ik geloof dat het een prachtig weekend gaat worden", aldus Alexander Albon. Teamgenoot Nicholas Latifi deelt het gevoel van de Thai. "Ik kijk uit naar dit nieuwe event. Het is goed om te zien dat de Formule 1 groeit in de VS. De baan lijkt een goede combinatie van technische en snelle gedeelten."

Sebastian Vettel gaat al heel wat jaren mee in de Formule 1 en heeft veel circuits zien komen en gaan. Met Miami staat er dus weer een nieuwe op de kalender, maar een verse baan verveelt de viervoudig kampioen nooit. "Het circuit in Miami ziet er interessant uit", aldus Vettel. "Met DRS kun je hier veel mensen inhalen, ik kan niet wachten om de baan op te gaan." Teamgenoot Lance Stroll stelt dat de kustplaats een van de mooiste steden van Amerika is. "Het is geweldig om te zien dat de populariteit van F1 groeit in de VS", zegt de Canadees. "Helemaal nu we naar Miami gaan. We arriveren daar met miminale data, dus er ligt veel werk op de plank."

AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda onderschrijft dat, maar hij weet ook dat er drie trainingen zijn om dat werk af te ronden. Als hij een blik werpt op de lay-out van het circuit, springt vooral de derde sector eruit. "Dat is wat ik een 'Formule E-sector' noem met veel krappe bochten, maar over het algemeen ziet het eruit als een interessant circuit om op te rijden", vertelt de Japanner, die de kwalificatie een belangrijke rol toedicht. "Ik denk dat het leuk wordt, hoewel het inhalen mogelijk moeilijk wordt. We moeten ons dus goed kwalificeren." Teammaat Pierre Gasly kijkt intussen ook uit naar de activiteiten naast het asfalt. "Ik hou van de leuke kant van het racen in de Verenigde Staten, want de organisatoren proberen altijd iets bijzonders te doen qua entertainment om het publiek tevreden te houden."

Dit artikel wordt aangevuld...

Een ronde over het Miami International Autodrome