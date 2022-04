Over iets meer dan een maand trekt het Formule 1-circus voor het eerst naar Miami. De stad in Florida heeft een contract van tien jaar afgesloten met de koningsklasse van de autosport en tussen 6 en 8 mei vindt de eerste afspraak plaats op het Miami International Autodrome. De organisatie van de race heeft maandagavond een flyby video gepubliceerd waarin meerdere luxe hospitalityzones rond het circuit belicht worden – waaronder een ‘yachtclub’ aan het circuit en een tijdelijk strand met zwembaden. Een Monaco-achtige haven wordt nog aangelegd aan de binnenkant van de lange linkerbochten 6 tot en met 8.

“Het is fantastisch om de glamour en elegantie van de Formule 1 en de technologie van F1-races naar een dynamische, groeiende stad als Miami te brengen”, zegt Tom Garfinkel, de CEO van de Miami Dolphins en Hard Rock Stadium en de directeur van de race. “Het idee was: hoe creëer je een race voor mensen die gewend zijn naar races te gaan en toch denken ‘dit is anders, dit is leuk, dit is spannend’? Ten eerste gaat het denk ik om Miami. Miami Gardens en eigenlijk het hele zuiden van Florida is een voorloper geworden qua cultuur, en in het bijzonder mode en kunst, eten en sport. Het is een heel aantrekkelijke locatie. Qua sportief aspect introduceren we het beste racen ter wereld en de bijbehorende technologie, de beste ingenieurs, de beste auto’s en beste coureurs bij een potentieel grote groep mensen die dat nog niet eerder gezien hebben. Dat kan denk ik een grote impact hebben op het leven van mensen.”

Als onderdeel van de hospitality-plannen heeft het circuit een Paddock Club van twee verdiepingen boven de pits gebouwd waarmee wordt uitgekeken op start-finish, terwijl een tweede element oostwaarts uitsteekt aan de binnenkant richting bocht 1. Aan de overkant heeft Heineken een eigen hospitality in tuinstijl. In de aanloop naar de Concours Club-tribune staan in bochten 2 en 3 villa’s aan het circuit, daarna volgen ‘clubzones’ van McLaren, Silver Arrows en Ferrari.

Om de locatie van Miami aan de kust te reflecteren, wordt er een strand gecreëerd op het circuit nabij de Hard Rock Club, waar zo’n 2.200 vierkante meter aan zwembaden en twee verdiepingen aan luxueuze cabanas gelegen zijn. Ook worden er nabij bochten 11, 12 en 13 muzikale optredens verzorgd. Red Bull richt aan de overkant van bocht 11 een groot complex in Miami-thema in, met onder meer een Energy Station dat is voorzien van een groot platform om langs het circuit te kijken. Het trainingscomplex van de Miami Dolphins – vorig jaar voor 135 miljoen dollar aangelegd – wordt tijdens het evenement omgevormd tot de MIA Hospitality Village, terwijl het stadion zelf wordt gebruikt als hub voor onder meer kunst en muzikale shows.

Tickets voor de eerste editie van de Grand Prix van Miami waren niet goedkoop, maar desondanks was de race binnen 40 minuten helemaal uitverkocht. Via doorverkoopplatforms zijn nog kaarten beschikbaar, al moet je voor een tribuneplek al gauw ruim 1.000 dollar neertellen.