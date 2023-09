Van der Garde: "Hoop dat Lawson in 2024 kans krijgt in Formule 1"

Na zijn solide Formule 1-debuut in Zandvoort, waar hij op het laatste moment moest invallen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo, kreeg Liam Lawson in Monza de kans om een heel raceweekend af te werken. Dat deed de Nieuw-Zeelander met verve: in de kwalificatie eindigde hij slechts een fractie achter teamgenoot Yuki Tsunoda op de twaalfde plek, om een dag later na een tweestopper als elfde over de finish te rijden. Met die prestatie heeft Lawson in ieder geval indruk gemaakt op voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde, zo laat hij blijken in een terugblik op de Italiaanse GP met Motorsport.com.

"Heel goed. Hij was een beetje onzichtbaar in de race. Ik heb natuurlijk niet heel veel gezien, maar ik heb zijn tijden af en toe toch wel kunnen bekijken", zegt Van der Garde over welke indruk Lawson op hem achterliet. "Ten eerste de kwalificatie. Een tiende achter zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, dat is ontzettend knap. Je moet het toch maar even doen. Het is ook geen makkelijk circuit. Ik vond dat sowieso wel echt een pluspunt. Daarnaast heeft hij in de race gewoon een goede race gereden. Geen fouten gemaakt, niet eraf gegaan, het hele weekend koel gebleven. Dus ja, ik geef hem wel een negen."

Na invalbeurten in Nederland en Italië lijkt Lawson ook in Singapore en Japan in actie te mogen komen voor AlphaTauri, dat Ricciardo eigenlijk op zijn vroegst pas in Qatar weer in de auto verwacht. Maar als het aan Van der Garde ligt, keert Ricciardo dit jaar helemaal niet meer terug in de AT04. "Ik hoop dat Lawson het hele jaar mag rijden, dat zou mooi zijn", vertelt de huidige F1-analist van Viaplay. "Kijk, het is een jong talent. Vorig jaar is hij natuurlijk ook wel ingestapt in de vrije training, in die auto van Max. Daar deed hij het ook al heel erg goed. We weten gewoon al dat over hem rondgaat dat hij een groot talent is, snel is, goede feedback geeft, rustig is en geen fouten maakt."

Ook de prestaties van Lawson in de Japanse Super Formula spreken volgens Van der Garde in zijn voordeel, al blijft hij ook realistisch. "Het gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Maar als hij voorlopig nu nog twee, drie races kan laten zien wat hij waard is, dan zal dat voor hem fantastisch zijn. Want weet je, hoe meer je in die auto zit en hoe meer races je doet, hoe beter het wordt en hoe meer je één wordt met zo'n auto. Dus als hij nog twee keer de kans krijgt in Singapore en Japan, dat zal voor hem fantastisch zijn. Dat geldt vooral voor Japan, daar is hij bekend. Hij kent het circuit goed. Hij moet natuurlijk wel tegen Yuki Tsunoda rijden, dus het zal niet makkelijk gaan worden. Maar aan de andere kant, ik hoop dat hij het nog kan laten zien en dat hij volgend jaar toch wel een kans krijgt in de Formule 1."

