Formule 1 GP van Qatar

Geschrokken Fernando Alonso dacht dat afscheid Marc Márquez nep was

De pas gekroonde achtvoudig MotoGP-kampioen stopt aan het einde van het seizoen 2026

Ed Hardy

Gepubliceerd: 29 nov 2026, 15:11

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Marc Marquez en Fernando Alonso in 2014

Foto: Getty Images

Formule 1-wereldkampioen Fernando Alonso was zo verrast door het plotselinge MotoGP-afscheid van Marc Márquez dat hij dacht dat het nep was, door Artificiële Intelligentie.

Márquez maakte vrijdag de verrassende aankondiging dat hij na de seizoensfinale van 2026 in Valencia van dit weekend op 33-jarige leeftijd uit het kampioenschap stapt.

Dat doet de Spanjaard ondanks het feit dat hij dit jaar zijn tiende wereldtitel in totaal pakte en met zijn achtste MotoGP-kroon het record van Giacomo Agostini evenaarde.

Márquez noemde 'angst voelen' op zijn motor als reden voor zijn afscheid, vanwege zijn eerdere blessures, maar toch zorgde het nieuws voor een schok in de autosportwereld.

Landgenoot Alonso liet op sociale media zijn dankbaarheid blijken en schreef: “Ik ga het moeilijk krijgen om te wennen aan de zondagen” zonder naar Márquez te kijken.

Toen Alonso dit weekend bij de F1-race in Qatar naar die post werd gevraagd, antwoordde hij: “Het overviel me, want ik had gezien dat hij onlangs zijn contract nog met een jaar of twee had verlengd.

“In eerste instantie wist ik niet of het waar was of niet. Er zijn tegenwoordig zoveel AI-video's en dat soort dingen, dus ik wist niet of het echt was.

“Toen ik besefte dat het wel klopte, was er wat schrik en ook wat verdriet. Uiteindelijk waren er, zowel als sporter als als fan van de motorsport, races of momenten waarop ik een herhaling van de Grand Prix terugkeek alleen om te zien wat hij had gedaan, omdat hij vaak voor de spanning in de race zorgde.

“Dat gaan we dus missen, maar ik vind dat hij zijn redenen heel goed heeft uitgelegd. Het lijkt er dus op dat het moment is gekomen om te stoppen.

“We kunnen hem alleen maar bedanken voor alles wat hij ons op de baan heeft gegeven, voor al die magie, en hem het allerbeste wensen in het volgende hoofdstuk van zijn leven.”

Vergelijkbare gevoelens waren er bij Isack Hadjar, die “tranen in zijn ogen kreeg” toen hij het nieuws zag, maar zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen keek er misschien anders naar.

De viervoudig wereldkampioen was minder verrast door het afscheid, nadat hij de staat van Márquez' rechterarm had gezien. Die is vooral het gevolg van zijn highsider in Jerez tijdens de seizoensopener van 2020.

Márquez onderging sindsdien meerdere operaties aan die plek en liep ook nog andere blessures op, waardoor het voor de fabrieksrijder van Ducati een constante strijd werd.

Verstappen zei: “Ik was niet geschokt, want hij heeft alles en meer gewonnen in de MotoGP. MotoGP is een heel gevaarlijke sport. Als je naar alle rijders kijkt, denk ik dat ze elk jaar wel met een blessure of gebroken botten eindigen.

“Zeker in het geval van Marc is het sinds 2019 behoorlijk... Ik ken natuurlijk niet alle verhalen van dag tot dag, maar van wat ik heb gezien en wanneer ik met hem heb gesproken, was het zwaar om daarvan terug te komen.

“Je ziet het ook op de foto, zijn schouder en de spieren eromheen. Ik vind het al bijzonder wat hij daarna nog heeft bereikt.

“Maar dat laat alleen maar zien hoe goed hij is. Ik ben niet verrast en hij verdient het ook volledig. Stoppen op zijn eigen voorwaarden, terwijl hij het kampioenschap wint, en van het leven genieten, want er is veel meer in het leven dan alleen MotoGP.

“Voor mij geldt hier in de Formule 1 hetzelfde. Ik hoop gewoon dat hij nu van zijn leven geniet, ook daarbuiten, met zijn familie en vrienden. Waarschijnlijk gewoon wat minder aan racen denken.

“En ook gewoon gezond blijven, want ik denk dat de hoeveelheid blessures die deze jongens in hun carrière oplopen, later in je leven zijn tol gaat eisen.

“Dat zie je bij veel van die rijders. Ik hoop gewoon dat hij een geweldig tweede deel van zijn leven krijgt.”

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