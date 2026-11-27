MotoGP GP van Valencia

Marc Márquez kondigt per direct afscheid van MotoGP aan

Marquez hangt zijn helm aan de wilgen aan het einde van de Valencia GP van dit weekend

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 10:23

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De kersverse tienvoudig wereldkampioen Marc Márquez heeft aangekondigd dat hij na de Grand Prix van Valencia van dit weekend per direct stopt met MotoGP.

De fabrieksrijder van Ducati maakte het verrassende nieuws vrijdag bekend, slechts enkele minuten voor het begin van de eerste training van het weekend.

Márquez had nog een geldig tweejarig contract met Ducati voor de seizoenen 2027-28, nadat hij na zijn wereldtitel in 2025 had bijgetekend.

Hoewel de Spanjaard zich afgelopen weekend in Portimao, waar hij zijn achtste titel in de koningsklasse veiligstelde, niet wilde vastleggen over zijn toekomst in MotoGP, had de Ducati-leiding verzekerd dat hij zijn contract bij het team zou uitdienen.

“We praten later verder, maar eerst wil ik iedereen bedanken die deel heeft uitgemaakt van deze reis. Ik hoop dat jullie er net zo van hebben genoten als ik. Dit wordt mijn laatste race in MotoGP. We hebben geschiedenis geschreven”, schreef Márquez op een reeks borden.

Márquez heeft nog niet uitgelegd waarom hij zo plotseling stopt, maar hij heeft de afgelopen zes jaar twee zware blessures aan zijn rechterschouder moeten overwinnen.

Zijn carrière kwam bijna ten einde na een zware highside tijdens de seizoensopener van 2020 in Jerez. Zijn poging om een week later op hetzelfde circuit terug te keren, maakte de blessure alleen maar erger.

Márquez had vier operaties en vijf jaar nodig om weer kampioen te worden. Met zijn titel in 2025 voltooide hij een van de grootste comebacks uit de sportgeschiedenis.

Maar slechts een week nadat hij vorig jaar in Japan zijn titel had gevierd, raakte Márquez opnieuw geblesseerd nadat hij bij de start van de Grand Prix van Indonesië was uitgeschakeld.

De 33-jarige moest dit jaar iets bijzonders uit de hoge hoed toveren om zijn nieuwe fysieke beperkingen te compenseren. Hij sloot elke afleiding buiten om een achterstand van 102 punten in het kampioenschap op het Aprilia-duo Marco Bezzecchi en Jorge Martín goed te maken.

Uiteindelijk bleek Márquez te sterk voor de concurrentie en stelde hij de titel met nog één ronde te gaan veilig.

Nu de titel al binnen was, koos Márquez ervoor zijn besluit bekend te maken voor de start van zijn laatste weekend in MotoGP.

De aankondiging betekent dat Ducati op zoek moet naar een nieuwe rijder naast Pedro Acosta bij de start van het 850cc-tijdperk in de MotoGP.

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- Het Motorsport.com-team

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