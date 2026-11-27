MotoGP GP van Valencia

Marc Márquez licht besluit achter verrassend MotoGP-afscheid toe

Na dit jaar grotendeels te hebben gezwegen over zijn fysieke gezondheid, onthult Marquez hoe hij op de motor had zitten “lijden” en waarom hij vond dat dit het moment was om zich terug te trekken uit MotoGP

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 13:18

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Marc Márquez heeft openheid gegeven over zijn plotselinge besluit om te stoppen met MotoGP. Hij geeft toe dat zijn fysieke gesteldheid hem in 2026 tot de “limiet” bracht.

Nadat Márquez had aangekondigd dat hij na de seizoensfinale van dit weekend, de Grand Prix van Valencia, zijn helm aan de wilgen hangt, gaf hij op Circuit Ricardo Tormo een speciale persconferentie om uit te leggen waarom hij een punt zet achter zijn indrukwekkende carrière in het wereldkampioenschap.

De Spanjaard werd in de persruimte vergezeld door zijn hele familie, onder wie zijn ouders Julia en Roser, jongere broer Álex Márquez en partner Gemma. Ook het grootste deel van de grid kwam langs om de legende eer te bewijzen, met onder anderen KTM-rijder Pedro Acosta en het Aprilia-duo Marco Bezzecchi en Jorge Martín.

Voor de media zei Márquez dat hij niet had voorzien dat de toestand van zijn gehavende rechterarm verder zou verslechteren toen hij in het voorjaar een nieuw contract voor twee seizoenen bij Ducati tekende.

De 33-jarige onthulde dat hij de beslissing in zijn eentje nam tijdens de Grand Prix van Japan op Motegi in oktober, het circuit waar hij in 2025 zijn ongelooflijke comeback bekroonde met zijn eerste titel sinds zijn blessure in Jerez in 2020.

Pas nadat hij de knoop had doorgehakt, deelde hij het nieuws met zijn jongere broer Álex Márquez. De rest van zijn familie hoorde pas van zijn naderende afscheid nadat hij afgelopen weekend in Portimao zijn tiende wereldtitel veiligstelde. Ducati bracht hij donderdagavond na aankomst in Valencia op de hoogte van zijn beslissing.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“De reden voor mijn afscheid? Ik denk dat je soms geen reden nodig hebt. Soms moet je de situatie begrijpen. Dit jaar zat de situatie echt op de limiet”, begon hij.

“Na de GP van Motegi stond mijn besluit vast. De enige persoon ter wereld die het wist, was mijn broer Álex. Ik heb besloten mijn afscheid vandaag bekend te maken, omdat dit de enige manier was, de enige kans om dit jaar voor het wereldkampioenschap te vechten.

“Voor mij kostte praten over stoppen energie. Ik was, zoals altijd, heel close met mijn broer.

“Ik heb voor het kampioenschap gevochten en ik heb gewonnen, maar het besluit stond vast. Of ik nu op een goede manier zou eindigen [met het winnen van de titel] of op een minder goede manier [zonder de titel te winnen].

“Iedereen kan begrijpen dat ‘hij veel last heeft van zijn arm’.

“Natuurlijk had ik een contract met Ducati. Ik wil hen bedanken, want ze begrepen de situatie heel goed. Maar toen ik in maart tekende, was ik superoptimistisch. Ik wist niet dat ik na Le Mans nog een operatie aan mijn rechterschouder zou krijgen, dat ik nog meer zou worstelen en dat de zwakte in mijn arm steeds groter zou worden.

“Natuurlijk kun je werken, natuurlijk kun je vechten. Ik ben een vechter. Maar er komt ook een punt waarop ik bang word en angst begin te voelen. Het is geen angst voor de motoren en ook geen angst voor de snelheid. Het is een blessure die er zit, maar die op dit moment mijn professionele en persoonlijke leven niet beïnvloedt.

“Na de GP van Indonesië had ik, los van mijn armblessure, opnieuw dubbelzien, maar slechts 48 uur. Na Le Mans had ik nog eens dubbelzien, maar slechts 12 uur. Gelukkig ben ik beide keren goed hersteld.

“We zijn mensen. Soms rijden we daar op 100 procent, de passie is er, de adrenaline is er, ik ben snel en ik voel me competitief. Maar soms is het beter om erover na te denken.”

Advies van een legende

Márquez moest halverwege het seizoen 2026 opnieuw onder het mes nadat scans hadden uitgewezen dat een instabiele schroef in zijn arm zijn zenuw raakte en zijn prestaties op de baan beïnvloedde.

De Spanjaard liet meteen betere prestaties zien toen hij op Mugello terugkeerde. In het middelste deel van het seizoen zette hij een indrukwekkende comeback in en werkte hij een achterstand van 102 punten weg om met nog één ronde te gaan de titel te pakken.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez gaf vanaf halverwege het seizoen echter geen updates meer over zijn fysieke toestand. Tegelijk legde hij meer nadruk op zijn mentale kracht om een voordeel te pakken ten opzichte van zijn rivalen.

Terwijl het Aprilia-duo Jorge Martín en Marco Bezzecchi op cruciale momenten fouten maakte of op een andere manier met blessures kampte, bleef Márquez hun voorsprong afknabbelen. Hij versloeg hen op meerdere circuits waar de RS-GP duidelijk sneller was dan zijn GP26.

Márquez onthulde hoe een gesprek met een niet bij naam genoemde MotoGP legende hem hielp om in de titelstrijd het maximale uit zichzelf te halen.

“Ik kreeg een bericht van een legende uit de MotoGP. Hij zei tegen me: ‘beloof iets aan je lichaam en je lichaam zal iets extra’s geven’”, vertelde Márquez.

“We hadden een mooi gesprek en hij begreep dat ik in een zeer beperkte situatie zat. Daarna beloofde ik mijn lichaam dat het in Indonesië de laatste keer zou zijn, en op Phillip Island ook de laatste keer. Dat gaf me dat beetje extra [snelheid].

“Ik was op zaterdagen heel serieus en eigenlijk het hele weekend behoorlijk serieus. Niet omdat ik boos was, maar omdat ik leed. Ik leed, maar de resultaten verhulden mijn echte situatie.”

Márquez neemt afscheid van de MotoGP met 10 titels, waaronder een evenaring van het record met acht wereldtitels in de koningsklasse.

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