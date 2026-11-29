MotoGP GP van Valencia

Marc Márquez voor MotoGP-afscheid: 'Emoties maken presteren lastig'

Marquez neemt zondag afscheid van MotoGP als 10-voudig wereldkampioen, in wat hij verwacht dat een van de meest emotionele momenten uit zijn carrière zal zijn

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 29 nov 2026, 08:37

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Marc Marquez, Ducati Team

Foto: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

Marc Márquez heeft toegegeven dat zijn emoties hem in de weg zitten om op zijn best te presteren in aanloop naar zijn laatste MotoGP-race in Valencia.

De Spanjaard zet na dit weekend een punt achter zijn glansrijke carrière in de motorsport, nadat hij een nieuw tweejarig contract met Ducati had laten ontbinden om zijn afscheid naar voren te halen.

Márquez maakte zijn beslissing vrijdag kort voor de eerste training in Valencia bekend, nadat hij tijdens de Grand Prix van Japan begin oktober de knoop had doorgehakt.

De aankondiging kwam enkele dagen na een gedenkwaardig weekend in Portugal, waar hij de wereldtitel bij de rijders veiligstelde en met acht titels in de koningsklasse op gelijke hoogte kwam met Giacomo Agostini.

Nu zijn afscheid nadert, gaf Márquez toe dat hij moeite heeft om zijn emoties onder controle te houden. Dat heeft ook invloed op zijn prestaties op de baan.

“Het is een van de mooiste weekenden uit mijn carrière, maar ook een van de moeilijkste”, zei hij.

“Ik geniet van elk moment op de baan. Normaal probeer ik dat ook te doen, maar vooral naast de baan, omdat ik weet dat ik [het leven in de MotoGP] nog eens kan meemaken als oud-coureur, maar niet meer als actieve MotoGP-rijder.

“Zondag wordt een heel moeilijke dag. Zelfs vandaag [zaterdag] was het al lastig om mijn emoties op de grid onder controle te houden, en morgen wordt dat nog moeilijker.

“Met die emoties kan ik niet op mijn best presteren. Ik ben ook maar een mens en ik heb het er lastig mee.

“Ik probeer altijd in de racemodus te komen, maar dat is heel moeilijk. Het doel voor zondag is om van de dag te genieten, te starten en dan tijdens de race te proberen in de racemodus te komen, omdat ik weet dat ik in de eerste ronden nog niet helemaal in mijn jet mode zal zitten om de motor te rijden.”

Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

Márquez had zijn besluit om te stoppen bijna twee maanden voor zich gehouden. Alleen zijn jongere broer Alex wist ervan, de persoon die volgens Márquez het dichtst bij hem staat.

Pas woensdag deze week vertelde hij het aan de rest van zijn familie, terwijl de leiding van Ducati tot donderdagavond volledig van niets wist.

De Spanjaard zei dat hij opgelucht was nadat hij de aankondiging vrijdag eindelijk openbaar had gemaakt.

“Twee nachten geleden heb ik vijf uur geslapen. Afgelopen nacht negen uur, dus ik was meer ontspannen”, zei hij na de sprint.

“Het klopt dat ik me dit weekend leeg voel, maar de adrenaline en het geluk zorgen ervoor dat ik ervan geniet en doorga.”

Márquez weet nog niet of hij zijn concentratie kan vasthouden terwijl hij afscheid neemt van de klasse die meer dan tien jaar zijn thuis is geweest.

“Ik denk liever niet aan [de laatste ronde]”, zei hij. “Natuurlijk zou ik graag op het podium eindigen, maar dat kan ik niet beloven. Ik kan niet beloven dat ik in die modus zit. Ik kan niet beloven dat ik volledig geconcentreerd zal zijn, want ik ben een mens en die emoties zijn er.”

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Marc Márquez voor MotoGP-afscheid: 'Emoties maken presteren lastig'



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Valencia



22 min



Marc Márquez voor MotoGP-afscheid: 'Emoties maken presteren lastig'





"Een signaal aan de paddock" – McLarens theorie over Mercedes' indrukwekkende tempo in Qatar



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



22 min



"Een signaal aan de paddock" – McLarens theorie over Mercedes' indrukwekkende tempo in Qatar





Álex Márquez mist GP van Valencia door zware bronchospasme



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Valencia



26 min



Álex Márquez mist GP van Valencia door zware bronchospasme





Startopstelling F1 Grand Prix van Qatar 2026



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



38 min



Startopstelling F1 Grand Prix van Qatar 2026

Vorig artikel Álex Márquez mist GP van Valencia door zware bronchospasme

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Rachit Thukral





Pedro Acosta verklaart moeizame sprint in Valencia na teleurstellende finish



MotoGP



MotoGP



GP van Valencia



15 u



Pedro Acosta verklaart moeizame sprint in Valencia na teleurstellende finish





Márquez noemt straf in sprint Valencia na brandincident 'niet eerlijk'



MotoGP



MotoGP



GP van Valencia



15 u



Márquez noemt straf in sprint Valencia na brandincident 'niet eerlijk'





MotoGP GP Valencia: Marco Bezzecchi domineert sprint, Marc Márquez 13e na startdrama



MotoGP



MotoGP



GP van Valencia



17 u



MotoGP GP Valencia: Marco Bezzecchi domineert sprint, Marc Márquez 13e na startdrama

Meer van

Marc Márquez





"Voor mij verandert er niets", zegt Pedro Acosta nu Ducati-duel met Marc Márquez al voorbij is voor het begint



MotoGP



MotoGP



GP van Valencia



1 d



"Voor mij verandert er niets", zegt Pedro Acosta nu Ducati-duel met Marc Márquez al voorbij is voor het begint





Ducati reageert op afscheid Marc Márquez: "Het was best een schok"



MotoGP



MotoGP



GP van Valencia



1 d



Ducati reageert op afscheid Marc Márquez: "Het was best een schok"





Marc Márquez: dubbelzien speelde mee bij besluit om te stoppen



MotoGP



MotoGP



GP van Valencia



1 d



Marc Márquez: dubbelzien speelde mee bij besluit om te stoppen

Meer van

Ducati Team





MotoGP- en Liberty-kopstukken houden top met teams over toekomst kampioenschap



MotoGP



MotoGP



GP van Valencia



23 u



MotoGP- en Liberty-kopstukken houden top met teams over toekomst kampioenschap





Wie volgt Marc Márquez op bij Ducati?



MotoGP



MotoGP



GP van Valencia



1 d



Wie volgt Marc Márquez op bij Ducati?





Afscheid nemen in echte Marc Márquez-stijl



MotoGP



MotoGP



GP van Valencia



1 d



Afscheid nemen in echte Marc Márquez-stijl

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer