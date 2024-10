De geschiedenis van Renault als motorleverancier in de Formule 1

Renault heeft na maanden van speculatie eindelijk bevestigd dat het stopt met de productie van F1-motoren. In het Franse Viry-Châtillon wordt enkel nog gewerkt aan de motor voor het seizoen 2025, maar door het project voor 2026 en verder is een streep gezet. Alpine zal voor dat seizoen dus op zoek moeten naar een andere motorleverancier, iets wat het personeel in Viry - waar aan de Renault-motoren gewerkt wordt - uiteraard niet kan waarderen. Werknemers van die fabriek lieten bij de Grand Prix van Italië al hun ongenoegen blijken met een protestactie op de tribunes, maar dat mocht dus niet baten. Waarom heeft Renault besloten te stoppen met de productie van F1-motoren en wat heeft het merk in zijn 47-jarige geschiedenis in F1 allemaal bereikt als motorleverancier?

Waarom stopt Renault met zijn F1-motoren?

De Renault-motor heeft een rijke geschiedenis in de Formule 1 en was goed voor 12 constructeurskampioenschappen - de op één na meeste in de geschiedenis. Het team dat er meer heeft veroverd? Ferrari. De laatste titel met een Renault-motor werd echter behaald met Red Bull in 2013 en sindsdien is de waarde van Renault gedaald, omdat het bedrijf het vooral moeilijk heeft gehad in het turbo-hybridetijdperk. In 2023 had de Renault-motor bijvoorbeeld ongeveer 20-30 pk minder dan rivalen Honda, Mercedes en Ferrari.

Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Het prestatieniveau bleef dus achter en de voordelen van een F1-team met een eigen motor zijn veel minder dan in voorgaande jaren. Dat komt omdat fabrikanten er meer bovenop zijn gekomen en Alpine's voormalige teambaas Bruno Famin legde ooit uit dat "als we een Ferrari- of Mercedes-motor nemen, ik er vrij zeker van ben dat alle integratie en het pakket al heel erg goed zal zijn". Dit is duidelijk gebleken in 2024, want Mercedes-klantenteam McLaren leidt momenteel het kampioenschap en de motor speelt een sleutelrol in dat succes.

En als de prestaties er niet zijn, dan is het nog onlogischer voor een bedrijf om enorme bedragen uit te geven aan een eigen krachtbron. In het geval van Renault heeft het eindproduct hen zelfs op achterstand gezet, want Alpine staat op de een na laatste plaats in het kampioenschap van 2024, terwijl de voortgang van de motor voor 2026 stil zou liggen. Het had dus geen zin om door te gaan met het F1-project gezien wat Alpine hoopt te bereiken op de automarkt, waar het geld nu beter besteed kan worden. Dit betekent dat de fabriek in Viry nog steeds in gebruik is, maar wordt omgevormd tot een technisch centrum dat bijdraagt aan de technologie van toekomstige auto's van Renault en Alpine.

Foto door: Alastair Staley / Motorsport Images

Alpine heeft er daarom op aangedrongen dat al het huidige personeel van Viry verzekerd is van een baan in de toekomst, vooral omdat het bedrijf doorgaat met andere autosportkampioenschappen zoals het World Endurance Championship en klantprojecten zoals Formule E (met Nissan) en Rally-Raid (met Dacia).

Welke motor gaat het Alpine F1 Team nu gebruiken?

Naar verwachting zal het Alpine F1-team vanaf de start van het nieuwe reglement in 2026 een Mercedes-motor gebruiken. Renault is namelijk al lange tijd in gesprek met de Duitse fabrikant, die op dit moment McLaren, Williams en Aston Martin - die in 2026 overstappen op Honda - en hun fabrieksteam van motoren voorziet. Maar de gesprekken met Mercedes zijn nog gaande en er is nog niets formeel aangekondigd over een toekomstige samenwerking.

De geschiedenis van Renault F1-motoren

Renault is nu al zes decennia betrokken bij de F1, maar wat zijn enkele van de belangrijkste momenten? Motorsport.com blikt terug op de rijke historie van Renault als motorleverancier in de Formule 1.

Renault maakt zijn F1-debuut in 1977

Renault begon in 1976 met de productie van motoren in de fabriek in Viry, voordat het fabrieksteam het jaar daarop in F1 debuteerde met de RS01. De auto was beroemd omdat deze over de allereerste turbomotor in F1 beschikte. Het zorgde er wel voor dat Renault het moeilijk kreeg. De RS01 was erg onbetrouwbaar en coureur Jean-Pierre Jabouille viel uit in de eerste zes Grands Prix waaraan hij deelnam met het Franse team, waardoor zijn auto de bijnaam 'Gele Theepot' kreeg. Pas in 1979 ging het beter, toen Renault overstapte op de RS10 met grondeffect en dat jaar vier podiumplaatsen behaalde, waaronder Jabouille's eerste overwinning tijdens de Grand Prix van Frankrijk.

Foto door: Motorsport Images

Renault was nu goed op dreef met drie overwinningen in 1980 en een vierde plaats in het kampioenschap. De reputatie van het team verbeterde vervolgens en in 1981 en 1982 volgden back-to-back derde plaatsen, de jaren waarin Alain Prost zich bij het team voegde en de eerste vijf Grand Prix-overwinningen van zijn carrière behaalde.

Renault krijgt zijn eerste klantenteam in 1983

In 1983 had Renault zich gevestigd als een van de toonaangevende F1-teams en de motor was daar een belangrijk onderdeel van, dus begon het zijn eigen klantenprogramma door dat jaar aan Team Lotus te leveren. De krachtbronnen voor de klantenteams werden geprepareerd door Mecachrome - een engineeringbedrijf - en groeiden in concurrentievermogen naarmate 1983 vorderde dankzij het vastleggen van ontwerper Gerard Ducarouge.

Het hoogtepunt was de tweede plaats van Renault, achter Ferrari, in het kampioenschap, terwijl Lotus achtste werd met een podium op Brands Hatch. Het klantenprogramma breidde zich uit in 1984 toen Renault begon te leveren aan het Franse team Ligier, voordat Tyrrell zich het jaar daarop aansloot. Maar in 1985 waren de Renault-motoren opnieuw onbetrouwbaar en dat weerhield Lotus-coureur Ayrton Senna ervan om voor de titel te vechten: zijn twee overwinningen gingen gepaard met zeven uitvallers.

Het was ook geen geweldig jaar voor het fabrieksteam van Renault, want het eindigde onder Ligier in het kampioenschap te midden van grote financiële problemen bij het bedrijf. Renault kon de kosten die nodig waren om een competitieve auto te onderhouden niet opbrengen, dus ging het in 1986 enkel door als motorleverancier voordat het aan het einde van het seizoen het kampioenschap helemaal verliet.

Maar de onderbreking duurde maar twee jaar, want Renault leverde in 1989 de motor aan Williams - met de eerste 3.5 V10-motor met pneumatische kleppen. Het leidde ertoe dat het Britse team tweede werd in het klassement en drie jaar later stapte Ligier weer over op Renault-motoren.

Foto door: Sutton Images

Eerste F1-titel met een Renault-motor

Renault had in 1992 af en aan F1-motoren geleverd voor een periode van vijftien jaar, maar nog nooit was er een krachtbron die goed genoeg was voor een kampioenschap. Dat veranderde allemaal in 1992 toen Renault de sterkste F1-motor wist af te leveren. Williams domineerde het seizoen, natuurlijk geholpen door het technisch geavanceerde FW14B-chassis, want Nigel Mansell won acht van de eerste tien Grands Prix voordat hij zijn eerste titel veroverde in de elfde ronde van het seizoen.

Sir Patrick Head, technisch directeur van Williams in 1992, zei: "Hij was zeker erg goed en sterker dan de Honda die de McLaren aandreef. De Honda was net zo krachtig, zo niet krachtiger, maar hij was immens zwaar, terwijl de Renault veel lichter was dan de motoren die daarna kwamen. Het was de beste racemotor gezien de combinatie van vermogen, gewicht, brandstofverbruik, installatie enzovoort. Hij was ook extreem betrouwbaar."

Renault-motoren domineren F1 in de jaren 90

Dat kampioenschap in 1992 was monumentaal voor Renault, want het begon aan een zes jaar durende periode van dominantie waarin het Franse merk aan elke winnaar van de constructeurstitel leverde. Dat was te danken aan de rijeigenschappen en brandstofefficiëntie van de krachtbron, terwijl Renault ook een aangeboren aanpassingsvermogen toonde.

Foto door: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

In 1995 werd de maximale cilinderinhoud bijvoorbeeld teruggebracht tot drie liter, maar Renault overwon dit door de RS7 lichter te maken en het innovatieve fly-by-wire-gasklepsysteem toe te voegen dat de auto betrouwbaarder maakt. Dit resulteerde in een dubbele titel voor Benetton in 1995 te midden van een dominante reeks van Williams, die tussen 1992 en 1997 vijf kampioenschappen wonnen. Renault verliet F1 aan het einde van dat jaar, maar keerde terug met zijn fabrieksteam dat Benetton in 2000 kocht. Dit leidde ertoe dat Renault in 2005 en 2006 kampioen werd met Fernando Alonso achter het stuur, waarbij de betrouwbare R25 de sleutel tot het succes was.

Succesvolle samenwerking met Red Bull verzuurt en leidt tot de ondergang van Renault

Renault tekende zijn eerste klantenteam in dit nieuwe tijdperk in 2007, toen het Franse merk Red Bull ging aandrijven - een samenwerking die tussen 2010 en 2013 vier opeenvolgende dubbele titels opleverde. Dat kampioenschap in 2010 is ook de laatste keer dat een F1-auto met klantenmotor de titel won. In 2011 werd Red Bull namelijk gepromoveerd tot fabrieksteam terwijl het fabrieksteam van Renault werd omgedoopt tot Lotus Renault GP.

Maar zelfs tijdens de dominante reeks was de relatie verzuurd omdat Renault vond dat het niet genoeg krediet kreeg voor het succes van Red Bull. De verzuring van die samenwerking kwam in een stroomversnelling tijdens het turbo-hybridetijdperk, toen Mercedes-motoren de overhand kregen. De Renault-motoren waren traag en ontzettend onbetrouwbaar. 187 punten voor Red Bull resulteerden in een vierde plaats in 2015 - slechts 27 procent van het aantal door Mercedes behaalde punten.

Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Red Bull-teambaas Christian Horner bestempelde de prestaties van Renault zelfs als "onacceptabel", maar toch hielden beide partijen vast aan de samenwerking, ondanks de vele dreigementen om de samenwerking te beëindigen. Desondanks sloot McLaren zich in 2018 aan bij Red Bull als constructeur met Renault-motoren, na een giftige periode met Honda. Er werd gehoopt dat dit driejarige partnerschap het concurrentievermogen van het fabrieksteam van Renault zou verbeteren, maar de problemen bleven aanhouden - vooral met Red Bull.

Het team uit Milton Keynes viel uit in tien Grands Prix in 2018, waarvan er zeven werden veroorzaakt door de slechte betrouwbaarheid. Horner verklaarde: "We hebben betaald om eerste klas te vliegen, maar eindigden met een economy ticket". Daarom ging Red Bull voor 2019 in zee met Honda, waardoor McLaren het enige team was dat krachtbronnen van Renault kocht. Maar aan die samenwerking kwam al snel een einde toen McLaren in 2021 een klantenteam van Mercedes werd, waardoor de interesse in Renault-motoren een dieptepunt bereikte.

Dat was ook het jaar dat Renaults fabrieksteam zichzelf omdoopte tot Alpine. Maar het zijn drie teleurstellende jaren geweest, want ondanks dat Esteban Ocon een onwaarschijnlijke overwinning boekte tijdens de GP van Hongarije in 2021, is Alpine niet verder gekomen dan de vierde plaats in het kampioenschap.