Alpine-medewerkers reageren op stopzetten motorafdeling

De dreun in Viry galmt nog na: Renault heeft besloten om het motorenproject voor het Formule 1-team van Alpine na 2025 stop te zetten. De medewerkers in de fabriek mogen dan wel elders binnen Renault aan de slag, maar desondanks is het een pijnlijk besluit voor de medewerkers. In een statement afgegeven door het personeel wordt er gesproken over een teleurstelling. "Alle personeelsvertegenwoordigers, die de stem zijn van het personeel en een meerderheid van de stakeholders betreuren de beslissing om te stoppen", valt er te lezen.

"De keuze is gemaakt door de [Renault-]Groep. Zij willen het financiële risico van de Formule 1 verkleinen. Er is echter niet serieus gekeken naar de impact voor de verkoopcijfers en het imago van het merk", vervolgen de personeelsvertegenwoordigers. Ook vinden ze dat hun eigen voorstellen om de kosten te drukken, niet serieus zijn bekeken door de directie en dat de krachtbron voor 2026 "al grotendeels is ontwikkeld en veel belooft."

Ondanks dat Renault CEO beloofde dat de werknemers snel duidelijkheid zouden krijgen, is dat volgens het statement nu nog niet het geval. "De inhoud, de middelen en de duurzaamheid van de nieuwe projecten die het management in Viry nu willen uitvoeren lijken nog grotendeels onnauwkeurig", aldus het personeel. "De aangekondigde omvang van de F1 Monitoring Unit (waar het huidige budget en het huidige personeelsbestand in staan, red.) is te klein en het zorgt ervoor dat er vraagtekens staan achter de terugkeer van Alpine als motorenfabrikant. Uit de geschiedenis van [de fabriek in] Viry blijkt dat er vaak tegenovergestelde beslissingen worden gemaakt, dus is het belangrijk dat de vaardige werknemers blijven. Daarmee hou je de deur open voor wanneer de reglementen zo zijn dat een terugkeer voor de aandeelhouders wel haalbaar is. Het besluit heeft op de korte termijn – in de komende drie maanden – al een impact op het aantal banen én op de opleiding."

De personeelsvertegenwoordigers sommen vervolgens op wat er gaat veranderen. Zo verliezen van de 500 werknemers er 166 hun baan, zullen bij de belangrijkste partners honderden mensen werkloos raken en wordt het CEMA - het opleidingstraject van Renault gesubsidieerd door de Franse overheid - stopgezet.