Renault stopt eind 2025 definitief als motorleverancier in F1

De afgelopen maanden werd al duidelijk dat Renault van plan was om een einde te maken aan het motorproject in de Formule 1. De deadline voor het besluit werd op 30 september gezet en maandag kwam dan ook het verlossende woord: ondanks tegengas van medewerkers in de faciliteit in Viry-Châtillon is Renault van plan om zich aan het einde van 2025 terug te trekken uit F1 als motorfabrikant. Dat moment valt samen met het einde van de huidige motorreglementen in de koningsklasse. De faciliteit die nu nog gebruikt wordt voor de ontwikkeling van de F1-krachtbronnen, wordt vanaf eind 2024 al omgevormd tot een zogenaamde high tech engineering-centrum dat de naam Hypertech Alpine krijgt.

Het Hypertech Alpine-centrum moet in de toekomst onder meer gebruikt worden om toekomstige supercars van Alpine te ontwikkelen, evenals de elektrische batterij- en motortechnieken van de toekomst. Ook wordt naar aanleiding van gesprekken met vertegenwoordigers van de medewerkers aan het F1-project een zogenaamde F1 Monitoring Unit opgezet om de kennis op dit gebied te behouden en in te kunnen zetten voor andere projecten van Hypertech Alpine. De huidige campus voor de Formule 1-krachtbronnen wordt om die reden dus omgebouwd tot een centrum voor engineering. Alle medewerkers krijgen een baan aangeboden binnen de nieuwe opzet.

"Het opzetten van het Hypertech Alpine-centrum is belangrijk voor Alpine's ontwikkelingsstrategie en, breder gezien, de innovatiestrategie van de Renault Group", zegt Alpine CEO Philippe Krief. "Het is een keerpunt in de geschiedenis van de faciliteit in Viry-Châtillon die de continuïteit van kennis en de integratie van zeldzame vaardigheden van de Group zal verzekeren. Tegelijkertijd versterkt dit de positie van Alpine als 'innovatiegarage'. Het race-DNA blijft een belangrijke pijler van het merk en Hypertech Alpine zal een ongekend industrieel en automotive project blijven voeden."

Hoewel Renault eind 2025 als motorfabrikant vertrekt uit de Formule 1 en dus ook een einde maakt aan de ontwikkeling van de krachtbron voor de nieuwe reglementen van 2026, blijft autosport wel een rol spelen binnen de Hypertech Alpine-campus in Viry-Châtillon. Dat geldt onder meer voor het LMDh-project in het World Endurance Championship en diverse kampioenschappen waarin de Renault Group met klantenteams actief is. Ook kunnen bijvoorbeeld het Formule E-team van Nissan en het Dakar-project van Dacia gebruik blijven maken van de faciliteit. In de Formule 1 lijkt Alpine vanaf 2026 door te gaan als klantenteam, waarbij het afnemen van Mercedes-motoren het meest waarschijnlijk is.