Het nieuws dat Renault stopt met het leveren van Formule 1-motoren aan fabrieksteam Alpine is in Frankrijk als een bom ingeslagen. De medewerkers van de Alpine-fabriek in Viry waren er al niet over te spreken, nu komt ook de vakbond van motorenbouwer Mecachrome met een duidelijke reactie. Zij zien dat de Renault Groep nog niet klaar is met de zoektocht naar kostenbesparingen.

"Het RE26-[motor]project wordt stilgelegd", begint Force Ouvrière-woordvoerder Stéphane Carré in een reactie aan het Franse Medium France Bleu. "Dit betekent dat de mensen ergens anders moeten worden ingedeeld." Dat laatste is Force Ouvrière medegedeeld door de voorzitter van Mecachrome Christian Cornille. "Hij heeft voorlopig niet gesproken over ontslagen."

Dat lijkt goed nieuws voor de medewerkers van de Mecachrome-fabriek in Aubigny-sur-Nère, maar Carré meldt dat het goed mogelijk is dat Renault nog meer uitbestedingen terugtrekt. "Renault heeft al geprobeerd om de LMDh-motoren terug te halen, die gebruiken ze bijvoorbeeld in de 24 uur van Le Mans", aldus de woordvoerder. "Ze hebben ook al contact opgenomen om de Formule 2- en Formule 3-contracten van ons over te nemen. We maken ons daar grote zorgen over voor de toekomst, want dat [het verlies van de LMDh-, F2- en F3-projecten] zou nog meer gevolgen voor ons hebben."

Mecachrome erkent dat het besluit van Renault om te stoppen met de ontwikkeling van F1-motoren een harde klap is, maar stelt ook dat het niet het einde van de wereld is. Tachtig procent van wat de motorenbouwer maakt, gaat namelijk naar de luchtvaart. De klappen die het bedrijf in de coronatijd heeft gehad zijn echter nog voelbaar, waardoor de dreun van het stopzetten door Renault toch extra hard aankomt. Sinds 2020 zijn al 132 mensen hun baan kwijtgeraakt. "Gelukkig hebben we meerdere activiteiten, maar deze beslissing van Renault is een harde klap voor onze fabriek. De reorganisatie die nu doorgevoerd gaat worden zal geen makkelijke opgave zijn", verklaart personeelsvertegenwoordiger Maxime Sauvé.