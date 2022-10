Ferrari: “Topsnelheid Red Bull is goed beschermmiddel”

Max Verstappen had afgelopen zondag de touwtjes in handen, totdat het team besloot te reageren op de pitstop van concurrent Lewis Hamilton. Door een niet-werkende wheel gun werd de Nederlander achter Charles Leclerc en Lewis Hamilton terug de baan op gestuurd. Nadat Verstappen zijn frustratie te boven was gekomen, was hij niet meer te stoppen. Al vrij snel na de pitstop kon de Nederlander zijn topsnelheid gebruiken om voorbij Leclerc te gaan, waarna hij tijdens de laatste fase van de race dezelfde truc uit kon halen bij Hamilton. Een emotionele overwinning voor het team uit Milton Keynes, nadat Red Bull's CEO Dietrich Mateschitz zaterdag overleed.

Op de rechte stukken in Austin lieten de Red Bull’s weer een indrukwekkende topsnelheid zien, iets wat dit jaar vaker het sterke punt van het team is gebleken. Ferrari’s sportief directeur Laurent Mekies beaamt dat de topsnelheid van de Red Bull een voordeel is ten opzichte van de concurrerende teams. “Zeker in gevechten zoals die in Amerika”, vertelt Mekies. “Hun topsnelheid is een goed beschermmiddel. Wij moeten altijd een balans vinden tussen de algehele rondetijd en topsnelheid. Red Bull had simpelweg gewoon meer race pace in Austin, net als dat ze dat in de meeste races dit jaar hadden”, concludeert de Fransman.

Inhaalactie Verstappen op Leclerc na mislukte pitstop

Ferrari baalt van uitvallen Sainz

Waar Red Bull afgelopen zondag de wereldtitel voor de constructeurs binnensleepte, had Ferrari de hoop op de overwinning gauw verloren nadat Sainz tijdens de start in de rondte werd getikt door George Russell. De schade aan de Ferrari was niet meer te herstellen, waardoor de Spanjaard zijn auto in de pits moest parkeren. Mekies baalt van de uitkomst, maar geeft ook aan dat het onderdeel van de sport is. “Zoiets gebeurt niet vaak. Het was erg teleurstellend, omdat onze snelheid en die van Red Bull en Mercedes erg dicht bij elkaar lagen. Het was leuk geweest om Carlos te zien vechten met beide teams.” De pijn van het uitvallen van Sainz werd wat verzacht door een goede prestatie van teamgenoot Leclerc, die vanaf P12 zichzelf terugvocht tot een podiumplek. “Hij heeft er hard voor gewerkt. Hij had zelfs even een goed gevecht met Verstappen, alleen had hij meer snelheid tijdens de race”, aldus Mekies.