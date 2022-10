Red Bull na 'acht lange jaren' constructeurskampioen: "We bleven erin geloven"

Ferrari moest in Austin minimaal negentien punten meer scoren dan Red Bull om nog een mathematische kans te houden op de constructeurstitel. Dat de renstal uit Maranello daarin zou slagen, was onwaarschijnlijk en nadat Carlos Sainz na één ronde al moest opgeven door schade die hij had opgelopen bij een aanrijding in de eerste bocht, zaten Max Verstappen en co helemaal op rozen voor het constructeurskampioenschap. Het binnenhalen van de titel gebeurde in stijl: met een fraaie zege van Verstappen.

De ontlading bij het team was groot, na het droevige nieuws van een dag eerder dat Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz op 78-jarige leeftijd was overleden. “Het was een immens emotioneel weekend voor ons, nadat we op zaterdag kennis hadden genomen van het overlijden van Dietrich”, vertelt teambaas Christian Horner aan onder andere Motorsport.com. “Het nieuws kwam bij het hele team hard aan. Dietrich was ook zo’n gigant van een mens. We waren vastberaden om hem te eren met een race die hem trots zou maken. Dus niet met zwarte rouwbanden of met een minuut stilte. Nee, met het neerzetten van een goede prestatie op het circuit.”

Een defecte wheelgun dreigde nog even roet in het eten te gooien. “Max controleerde de wedstrijd tot er tijdens zijn tweede pitstop een probleem was met een van de wheelguns”, blikt Horner terug. “Hij verloor waarschijnlijk acht seconden bij die pitstop en kwam daardoor achter Charles terecht.” Waarom de wheelgun dienst weigerde, is nog niet duidelijk. Horner: “We hebben hem in quarantaine geplaatst en zullen hem analyseren om erachter te komen wat er gebeurd is.”

Dat Verstappen bij zijn tweede pitstop terug was gegaan naar de medium compound, droeg er toe bij dat hij weer terug aan kop kon komen. Hamilton hield voor het einde van de race vast aan de harde band en had uiteindelijk geen antwoord op het tempo dat Verstappen aan de dag legde. “We leken op de medium iets competitiever dan op de harde band. Daarom gingen we bij de tweede pitstop terug naar de medium”, licht Horner toe. “Max’ pace was aan het einde van de stint goed genoeg om naar Lewis toe te rijden, die hard leek te pushen en veel aan het glijden was. Het was vervolgens wachten op een kans. De eerste de beste mogelijkheid die hij kreeg, greep hij meteen met beide handen aan.” Een andere sleutel tot succes was volgens Horner hoe Verstappen zich na de mislukte pitstop wist te herpakken. “Max wist de frustratie over wat er in de pits gebeurd was snel van zich af te zetten. Hij vroeg niet meteen te veel van zijn banden, hengelde Charles binnen en maakte vervolgens jacht op Lewis. Het was bijna of het zo gescript was, dat hij terug naar voren moest komen. Ik denk dat Dietrich erg van deze race zou hebben genoten. En van het feit dat we met nog vijf of zes ronden te gaan een Mercedes inhaalden voor de overwinning om zo het constructeurskampioenschap te winnen. Hij zou erg trots op deze race zijn geweest.”

De spirit van Dietrich

Door het probleem in de pits werd het dus nog een spannende race. “Met nog tien ronden te gaan was nog niet zeker of we het resultaat zouden behalen waar met zijn allen op aan het hopen waren. Toen zag het ernaar uit dat we tweede gingen worden. Maar Max was zo vastberaden. We hebben het hem niet makkelijk gemaakt - al was het op deze manier misschien wel wat leuker voor het publiek - maar hij heeft de race op een prachtige manier gewonnen. Het winnen van het constructeurskampioenschap is natuurlijk ook een heel speciaal moment voor ons als team. En om het te doen in het weekend waarin we Dietrich zijn kwijtgeraakt… We dragen dit kampioenschap op aan hem en zijn familie.”

“Het zijn acht lange jaren geweest”, aldus Horner over de seizoenen waarin Mercedes het te kloppen team was. “Maar we zijn er altijd in blijven geloven, zijn hard blijven werken en hebben onze doelen nooit uit het oog verloren: bovenaan eindigen in beide kampioenschappen. Dat is nu gelukt. Dankzij het harde werken van iedereen in het team, de inspanningen van onze partners en leveranciers én de spirit van Dietrich, die door heel Red Bull voelbaar is, hebben we bereikt wat velen voor onmogelijk hielden.”

De zinderende F1-zege van Max Verstappen in Amerika in beeld: