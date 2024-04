Alonso ziet Verstappen niet bij Red Bull vertrekken: “Nul kans”

Ondanks dat Max Verstappen nog tot en met 2028 onder contract staat bij Red Bull Racing, wordt er volop gespeculeerd dat de drievoudig wereldkampioen na dit jaar wel eens van team zou kunnen veranderen. Mercedes flirt openlijk met de Limburger, terwijl Aston Martin ook als mogelijkheid wordt genoemd, doordat dit team vanaf 2026 met Honda-motoren rijdt en Verstappen erg gecharmeerd is van het werk van de Japanners. Ondertussen wordt gefluisterd dat Fernando Alonso gepolst zou zijn door Red Bull, mogelijk om te kijken of de Spanjaard een optie kan zijn, mocht Verstappen voortijdig vertrekken.

Wanneer Alonso tijdens de mediadag in Japan de vraag krijgt of hij al dichter bij een besluit is over wat hij volgend jaar gaat doen, antwoordt hij: “Twee weken dichterbij dan in Melbourne!” Om vervolgens aan te geven dat het wel zijn idee is om voor de zomerstop een knoop door te hakken. Gevraagd in hoeverre hij afhankelijk is van wat Verstappen doet, laat hij weten: “Natuurlijk, als Max Red Bull zou verlaten, zou dat misschien invloed hebben. Maar ik denk dat er nul kans is dat dat gebeurt. Dus dat is iets waar ik niet te veel aan denk. Ik concentreer me ook gewoon liever op mezelf. Ik zal proberen om voor de zomer een beslissing te nemen of ik blijf racen en, zo ja, uitgezocht te hebben wat mijn beste opties zijn. Wat alle geruchten betreft, daar houd ik me niet mee bezig.”

Tevreden bij Aston Martin

Alonso zegt het vooralsnog prima naar zijn zin te hebben bij zijn huidige werkgever Aston Martin. “Ik ben heel tevreden”, deelt hij mee over de progressie die het team uit Silverstone aan het boeken is. “Vorig jaar was ik daar erg over te spreken en dat ben ik nu nog steeds. Ik voel me goed bij dit team.” Alonso erkent dat hij graag gezien had dat Aston Martin dit seizoen nog iets verder naar voren had gestaan. “Vorig jaar konden we voor grotere resultaten vechten aan het begin van het seizoen. We zitten nu min of meer in dezelfde situatie als waarin we eind vorig jaar zaten; we zijn het vijfde team. Maar we hebben dit jaar een iets agressiever plan om de auto te ontwikkelen, een plan dat meer in lijn is met hoe de topteams werken. Het doet me goed om dat te zien.”

“Er is geen enkel ander team in de paddock dat zo ambitieus is als Aston”, vervolgt de tweevoudig kampioen. “Tegelijkertijd is het wel zaak dat je je doelen haalt en met resultaten komt. Ik zie veel positieve tekenen, maar uiteindelijk gaat het erom dat je races wint en kampioenschappen binnenhaalt.”

Verstappen en Aston Martin?

Zogezegd is Honda vanaf 2026 motorleverancier van Aston Martin. Als Motorsport.com tijdens de persconferentie aan Verstappen vraagt of hij het denkbaar acht dat hij in de toekomst weer samenwerkt met Honda, zegt hij: “Ik heb geen idee. Ik heb een contract met Red Bull tot en met 2028. Ik wil dan eerst kijken of ik überhaupt wel door wil gaan in de Formule 1. Dat is voor mij de belangrijkste vraag. De vraag waar komt daarna pas. Maar ik ben op dit moment niet bezig met dit soort dingen.”