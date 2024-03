Wolff zet Verstappen op eerste plaats om Hamilton te vervangen

Bij Mercedes F1 wil het vooralsnog niet lukken op de baan en ook naast de baan heeft het merk begin dit jaar al een grote strijd verloren: Lewis Hamilton maakt in 2025 de overstap naar Ferrari. Het levert vraagtekens op over de opvolger van de zevenvoudig wereldkampioen, waarbij Max Verstappen ook al genoemd is door de onrust bij Red Bull Racing. Mercedes-teambaas Toto Wolff is er echter niet van overtuigd dat de prestaties van zijn team beter zouden zijn met Verstappen als coureur. "Nee. Hij is buitengewoon, maar we zouden hem dan een lastig te besturen auto geven", zegt hij tegen Fox Sports Australië. "Ik zet liever [eerst] die stap zodat we kunnen zeggen: 'Deze auto kun je besturen en is snel.'

Wolff geeft toe dat hij verrast werd door Hamiltons besluit om zijn contract bij Mercedes in te korten, maar een vervanger vinden heeft geen haast. "Ik wil nu de tijd nemen", benadrukt de Oostenrijker. "We hebben als enige topteam een zitje vrij, tenzij Max besluit dat hij weggaat", laat hij al weten wie zijn topprioriteit is. "Dan zal dat zitje bij ons niet meer beschikbaar zijn", lacht Wolff. "Er is een aantal zeer interessante opties voor ons, van jong supertalent tot de oudere, meer ervaren coureurs. Dat gaat niet de komende weken of maanden gebeuren. Ik wil de markt in de gaten blijven houden." Wanneer hij een besluit verwacht? "Ergens richting de zomer."

Intussen weet George Russell wel al dat hij in 2025 voor Mercedes blijft rijden, alleen weet hij nog niet tegen wie hij het zal opnemen. Of zijn prestaties dit jaar de beslissing over zijn teamgenoot gaan sturen? "Dat weet ik nog niet. Het hangt ook af van wat Max gaat doen", herhaalt Wolff. "We hebben verder een veelbelovende jongen", wijst hij naar Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli. "Ik wil hem geen extra druk opleggen, maar hij kan een van de grootsten worden. Maar we willen hem ook niet te vroeg in het diepe gooien door hem op 17-jarige leeftijd in F1 te zetten. Er zijn meerdere opties. Je hebt de zeer spannende Fernando [Alonso], Carlos [Sainz] is erg goed... Er zijn er dus wel een aantal."

Samenwerking met Max moet gebeuren

Wat het verhaal rondom Mercedes en Verstappen interessant maakt, is het feit dat zij de Nederlandse coureur al konden vastleggen voordat Red Bull dat deed. Laatstgenoemde team kon hem meteen een F1-zitje beloven, Mercedes niet en dus ging de keuze naar Red Bull. "Ik had hem in de Formule 3 gezien en hij was erg goed", herinnert Wolff zich. "Ik heb een goede band met zijn vader, dus we kwamen samen in mijn huis in Wenen en ik zei: 'Wat kunnen we voor je betekenen?' Ik kon hem geen Formule 1-zitje bieden. Ik zei: 'Laten we in de F2 rijden, volledig betaald en ik garandeer je een zitje voor volgend jaar.' Zij zeiden: 'Ik heb een aanbod van Red Bull voor [een Toro Rosso-zitje] en vrijwel direct.' Dat was het. Ik wist dat we daar niet tegen op konden boksen. Vroeg in het seizoen verving hij [Daniil Kvyat] bij Red Bull en nam hij het zitje over. En toen werd hij drievoudig wereldkampioen."

Wolff zou het daarom mooi vinden als Verstappen dan alsnog voor zijn team gaat rijden. "Het is een relatie die op een gegeven moment gewoon moet plaatsvinden, maar we weten niet wanneer." Op de vraag of Verstappen zijn nummer één op het lijstje is, antwoordt Wolff: "Ja. Je ziet hoe hij presteert. Maar ik zou de anderen niet uitsluiten."

Achtervleugel inbeelden

Zonder de overstap van Hamilton was dit helemaal geen zorg geweest voor Wolff. Hij benadrukt dat hij niet teleurgesteld is door het besluit en blikt terug op dat bijzondere moment. "Het was voor hem lastig om het mij te vertellen omdat hij met kerst nog zei 'Mercedes voor altijd'. Het is een periode waarin we niet veel met elkaar praten omdat hij weg is [voor vakantie] en anders praten we elke dag. Toen kwam hij terug en vroeg hij me of ik op de koffie wilde komen. Dat doen we altijd wanneer het nieuwe seizoen van start gaat. Hij zei: 'Ik ga naar Ferrari.' Ik zei: 'Echt?' Het kwam voor mij niet als een schok, want we wisten dat we een contract voor de kortere termijn hadden. Maar de timing, aan het begin van het seizoen... Ik vroeg hem: 'Waarom aan het begin van het seizoen?' Hij liet me weten dat hij het gewoon al kwijt wilde en het niet als een emotionele last wilde dragen. Na vijf minuten van shock en ongeloof keken we naar de aankondiging en hoe we dat de rest van het seizoen zouden aanpakken. Hij zei: 'Die aankondiging is lastig, omdat het volgens mij gelekt wordt'", lacht Wolff. "Daardoor waren er maar weinig opties."

Wel heeft Wolff Hamilton alvast duidelijk gemaakt dat hij gedreven is om hem te verslaan. "Ik heb hem verteld: 'Beeld je onze achtervleugel goed in, want daar ga je tegen aankijken.'" Het zal voor Wolff wel even wennen worden om Hamilton in een rood racepak te zien rondlopen. "Ik kan me hem niet in het rood voorstellen. Ik denk niet dat het bij hem past", grapt hij. "Dat gaat interessante beelden opleveren."