Analyse: Hoe de keuze van Verstappen het silly season beïnvloedt

Tot een paar weken terug was het ondenkbaar: Max Verstappen die Red Bull Racing verlaat. Toch zijn er scheurtjes in de onbreekbaar geachte relatie zichtbaar. Na de gebeurtenissen rondom de posities van teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko is de deur naar een overstap opengezet. Het is overbodig om te zeggen dat heel wat teams de verhalen over een mogelijk vertrek op de voet volgen. Mercedes-teambaas Toto Wolff verklaarde zelfs dat hij het vrijgekomen stoeltje na het vertrek van Lewis Hamilton - die volgend jaar voor Ferrari rijdt - het liefst aan de Nederlander geeft.

Naast Mercedes heeft naar verluidt ook Aston Martin Racing een lijntje naar Verstappen uitgegooid. Dat team hoopt sowieso te kunnen shoppen bij Red Bull, want Motorsport.com heeft vernomen dat zij topontwerper Adrian Newey aan willen trekken. Aston Martin is ervan overtuigd dat met de komst van motorenleverancier Honda de kansen groter zijn om successen te boeken en dat moet Newey overtuigen om de stap te zetten.

Mercedes wacht af

Na de bekendmaking van het vertrek van Lewis Hamilton bij Mercedes hebben heel wat coureurs - en hun managers - zich gemeld bij de formatie uit Brackley als een eventuele optie voor het vrijgekomen stoeltje. Wolff houdt voorlopig de boot af, want hij maakt er geen geheim van dat hij afwacht wat Verstappen gaat doen. Blijft de regerend wereldkampioen, of vertrekt hij? "Hoezeer we ook verrast waren na de snelle beslissing van Lewis om te vertrekken, wij willen de tijd nemen", verklaarde de Oostenrijker in gesprek met Fox Sports Australia in Melbourne. "We hebben een plekje vrij en wij zijn het enige topteam die dat heeft, tenzij hij [Verstappen] besluit te vertrekken. Dan is dat plekje niet meer vrij."

Mocht Verstappen niet gaan, dan weet Wolff dat er genoeg mogelijkheden zijn. "Er zijn een paar heel interessante opties, van hele jonge coureurs tot een paar ervaren", noemde hij. "Het [de beslissing] gaat de komende weken of maanden niet gebeuren. Ik wil de markt in de gaten houden. Veel gaat afhangen van wat Max doet."

Wat doet Sainz?

Mocht Verstappen besluiten om bij Red Bull te blijven, dan gaat de markt helemaal open. Mercedes sluit de komst van toptalent Andrea Kimi Antonelli niet uit, maar het valt te bezien of de Duitse renstal de gok waagt om een coureur na één Formule 2-seizoen al over te hevelen. Andere mogelijkheden zijn er meer dan genoeg. Fernando Alonso, Carlos Sainz, Esteban Ocon en Alexander Albon staan op het schaduwlijstje bij Wolff en hopen toe te slaan wanneer Verstappen de stap niet zet.

Vooral Sainz is een interessante optie. De Spanjaard is uitstekend aan het seizoen begonnen, maar weet dat na dit jaar de samenwerking met huidige werkgever Ferrari tot een einde komt. Sainz was het 'slachtoffer' van de komst van Hamilton en is nu actief op zoek naar een nieuwe werkplek. In de paddock staat de Madrileen er goed op. Hij weet Charles Leclerc het leven zuur te maken bij Ferrari en is de enige niet-Red Bull-coureur die de afgelopen vijfhonderd dagen een F1-race wist te winnen.

Mocht Verstappen besluiten om bij Red Bull te blijven en Mercedes voor een andere optie te gaan, dan lijkt Sauber de meest logische keuze. De Zwitserse renstal is openlijk geïnteresseerd in de diensten van Sainz. Over twee jaar wordt dat team het fabrieksteam van Audi en dat biedt kansen. Ook zette Red Bull-teambaas Christian Horner de deur na de overwinning in Melbourne op een kier voor de komst naar zijn team. "Je hebt een hele snelle, werkloze coureur gezien die de race won. We hebben een heel bewegelijke markt met interessante coureurs. Gebaseerd op zo'n prestatie [van Sainz], kunnen we hem niet uitvlakken", vertelde de Brit.

Als Verstappen besluit om bij Red Bull te blijven, dan is de kans klein dat er een zitje beschikbaar komt. Sergio Pérez doet namelijk in de eerste drie races wat hij moet doen, zo stelt zijn teambaas. "Zijn seizoenstart was goed, we zijn dan ook niet in een enorme haast [om te beslissen]", noemde Horner nog na de race in Australië.

Wat doet Alonso?

De andere grote naam op vele lijstjes is Fernando Alonso, maar het is allerminst zeker wat de Spanjaard na komend seizoen gaat doen. De routinier heeft vier voor de hand liggende keuzes. De eerste is bij Aston Martin blijven, maar Red Bull - bij vertrek van Verstappen - en Mercedes - als Verstappen blijft - dingen ook naar zijn diensten. Ten slotte is het ook niet zeker of Alonso überhaupt nog door wil gaan. De Spanjaard maakt er geen geheim van dat hij overweegt om aan het einde van het seizoen zijn helm aan de wilgen te hangen. De beslissing wil hij helemaal zelf nemen. "Zo is dat altijd gegaan. Soms hielp me dat, andere keren niet. Ik koos voor welk team ik ging werken, wanneer ik te F1 verliet en wanneer ik terugkwam", vertelde een duidelijke coureur eerder dit seizoen. "Ik ga ook zelf beslissen wat ik volgend jaar ga doen. Ik laat me dat niet opleggen door een ander. Ik doe het helemaal zelf. Of het nou goed of slecht is."

Lange lijst aan andere coureurs

Wat Alonso, Sainz en Verstappen gaan doen is ook van belang voor heel wat andere coureurs wiens contracten aflopen. Zittende coureurs als Valtteri Bottas en het Alpine-duo Esteban Ocon en Pierre Gasly hebben een aflopende verbintenis, terwijl in de coulissen de jonge honden Liam Lawson en Oliver Bearman staan te trappelen. De komende maanden worden interessant om te volgen. Er zijn talloze scenario's opgeschreven, maar de kans is groot dat er genoeg onverwachte wissels komen. Wie komt waar terecht?