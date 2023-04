F1-update: Wat maakte het verschil tussen Leclerc en Verstappen? Dure schuiver De Vries

De eerste van twee kwalificaties dit weekend heeft de reputatie van Baku meteen weer eer aan gedaan. Het was naast spannend ook chaotisch op het stratencircuit aan de Kaspische Zee. Zo zagen de monteurs van Alpine in Q1 hun harde werk aan de auto van Pierre Gasly teniet worden gedaan door contact met de muur en maakte Nyck de Vries een dure schuiver in bocht 3. De Nederlander zegt de exacte oorzaak na een eerder remprobleem (voorafgaand aan de kwalificatie) nog niet te kennen, al zijn de gevolgen frustrerend. De Vries moet zondag achteraan beginnen en de impact is extra vervelend doordat er net goedwerkende updates op de AT04 zaten. Het betekent ongewenste kosten onder het budgetplafond en in het slechtste geval ook nog terug naar een oudere specificatie met bijvoorbeeld de voorvleugel, aangezien die volgens de FIA zelfs vastzat in de Tecpro barrier.

Het omvangrijke updatepakket van AlphaTauri dient vooral om de hoeveelheid drag te verminderen en dat werkt afgaande op de hoopgevende eerste training van De Vries en de goede kwalificatie van Yuki Tsunoda best naar wens. AlphaTauri is niet bepaald het enige team met upgrades. Grote broer Red Bull heeft ook het één en ander meegenomen (waarover meer in dit artikel) en zowel Alpine als McLaren heeft grote pakketten met onder meer een nieuwe vloer. Mercedes heeft op haar beurt een combinatie van circuitspecifieke dingen (achtervleugel) en structurele zaken (onderste wishbone voorwielophanging), maar dat kon niet voorkomen dat George Russell zijn Waterloo al vond in Q2 en Lewis Hamilton toen ook slechts 0.004 seconde aan de goede kant van de streep zat.

Helemaal vooraan draaide de kwalificatie uit op een gevecht tussen Charles Leclerc en de Red Bulls, waarbij eerstgenoemde zeer fraai aan het langste eind heeft getrokken. Dat hij voor het derde jaar op rij pole pakt in Baku, zegt iets over zijn kwaliteiten over één ronde en al helemaal op dit circuit. Leclerc haalde alles uit de Ferrari en zette zijn teammaat op acht tienden. De low drag-achtervleugel heeft geholpen, al laten de data zien dat de rechte stukken en met name het einde daarvan nog altijd blauw kleuren. In de beslissende ronde won Leclerc juist terrein tussen de bochten 14 en 16. Het sluit naadloos aan bij de woorden van Max Verstappen na afloop, die liet weten iets anders te hebben geprobeerd in de laatste out-lap, maar daardoor grip verloor in het laatste deel van zijn vliegende ronde. Het verlies op de eerdergenoemde plek moet zijn waar Verstappen op duidde.

De topsnelheid van Red Bull geeft hem echter wel hoop voor de races, waarbij zijn focus vooral op zondag ligt en hij op voorhand weinig zin lijkt te hebben om zaterdagmiddag al te veel te riskeren. Daar komt de constatering bij dat Red Bull tot dusver vaak iets sterker is gebleken in de races dan tijdens de kwalificaties, een vaststelling waar Verstappen zelfs overigens ook geen sluitende verklaring voor heeft. Vorig jaar was dat best logisch door het overgewicht van de RB18 en de neiging tot onderstuur, maar zonder dat overgewicht is het patroon ook zichtbaar geworden in de eerste drie races van 2023. Dit komt net als de stap van AlphaTauri, de prachtige ronde van Leclerc en een vooruitblik op de sprintdag aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

