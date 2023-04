Nyck de Vries zet in Q1 aan voor een snelle ronde als hij zich in de remzone van bocht 3 stevig verremt en tegen de tecpro-muur tot stilstand komt. De AlphaTauri AT04 ligt aan de voorkant aan diggelen – de neus zit zelfs vast onder de muur waardoor de sessie lange vertraging oploopt – en de Nederlander weet dat zijn middag erop zit. Dat betekent automatisch de laatste startplek voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, nadat hij de dag nog zo goed begon met de zesde tijd in de eerste en enige vrije training.

Opvallend feit is dat De Vries in eerste instantie nog terug werd teruggeduwd in zijn pitbox omdat er een alarm afging dat het brake-by-wiresysteem niet werkte. Hij maakte er melding van op de boordradio en kon daardoor niet meteen het asfalt op. AlphaTauri had het probleem opgelost waarna De Vries alsnog de baan op kon, maar vervolgens dus vroeg crashte.

Wat er nu precies mis ging? "Dat weet ik niet precies, om eerlijk te zijn", geeft De Vries aan tegenover Viaplay. "Het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken omdat ik nog niks heb gezien en niet precies weet wat er gebeurde. Daar ga ik straks met het team naar kijken en dan weten we wat er precies misging." De Vries kan daardoor ook nog niet zeggen of het brake-by-wiresysteem de oorzaak was of niet. "Het was duidelijk een probleem, maar ik weet niet of er op dat moment een link was."

Wat wel duidelijk is, is dat De Vries baalt van het resultaat, wetende waartoe hij 's ochtends in staat was en waar teamgenoot Yuki Tsunoda, die achtste werd, eindigde. "Het is heel erg teleurstellend", baalt de Nederlander van zijn crash. "Ons pakket is heel erg competitief. De eerste vrije training was erg sterk. Dan hoop je die kans om te zetten in een resultaat en dat heb ik niet kunnen doen."

Video: De Vries zet AT04 al vroeg in Q1 in de muur