Leclerc verslaat Verstappen voor pole in door crashes uitgelopen F1-kwalificatie

Een nieuw format voor de sprintraceweekends betekent dat de kwalificatie op vrijdag niet langer de grid voor de sprintrace op zaterdag bepaalt, maar voor de Grand Prix op zondag. Voor de sprint wordt vanaf Azerbeidzjan een aparte kwalificatie georganiseerd, genaamd de sprint shootout. Deze vindt plaats op zaterdagochtend, het moment waarop voorheen de tweede vrije training werd gehouden. Zodoende staat er in de kwalificatie op vrijdag ineens flink meer op het spel.

Niettemin hebben de coureurs nog altijd maar één uur voorbereidingstijd voordat zij aan de kwalificatie beginnen. Max Verstappen was eerder op vrijdag snelste gegaan in de enige training van het weekend, maar het verschil met Charles Leclerc bedroeg slechts 0.037 seconde, waarmee de kwalificatie een strijd tussen Red Bull Racing en Ferrari beloofde worden. Nyck de Vries imponeerde tijdens de oefensessie door de zesde tijd te rijden, waarmee hij onder andere de rijders van Aston Martin en Mercedes achter zich liet. Zou de coureur uit Friesland in de kwalificatie opnieuw iets moois laten zien? Een moment in de derde bocht besliste anders.

Q1: Rode vlaggen zorgen voor oponthoud

Aan het begin van de kwalificatie was er positief nieuws voor Pierre Gasly. De Fransman moest zijn Alpine tijdens de training met vlammen aan de kant zetten, waarna de motor en versnellingsbak in zijn auto vervangen moesten worden. Het werd spannend of Gasly wel kon deelnemen aan de kwalificatie, maar dankzij hard werken van de monteurs was de A523 op tijd gereed om tegelijk met de anderen de baan op te kunnen gaan.

Leclerc zette zichzelf in de openingsfase van de kwalificatie bovenaan met 1.42.105, waar Verstappen vervolgens onder ging door 1.41.887 te rijden. Fernando Alonso sloot aan op P3, maar moest al zeven tienden toegeven op de tijd van Verstappen. Kort daarna was er een code rood voor een crash van De Vries. De coureur van AlphaTauri, die aan het begin van de kwalificatie terug de garage in moest worden gerold vanwege een brake by wire-probleem, was bezig aan zijn eerste serieuze ronde toen hij bij de derde bocht in de kunststof blokken dook. Doordat de neus van de AT04 klem was komen te zitten in de baanafzetting, duurde het ruim een kwartier voordat de kwalificatie kon worden hervat.

Video: Nyck de Vries belandt tijdens de kwalificatie in de muur

De coureurs waren nog maar net terug op de baan of er was opnieuw een rode vlag. Dit keer was het Gasly die bij het uitkomen van de derde bocht tegen de kunststof blokken was gekomen. De Fransman zette zijn Alpine tot afgrijzen van zijn monteurs met de nodige schade aan de achterzijde aan de kant. “Het spijt me. De voorbanden blokkeerden”, deelde hij mee aan zijn engineer, alvorens uit de auto te klimmen.

Op het moment van de tweede code rood stonden behalve De Vries en Gasly Esteban Ocon, Yuki Tsunoda en Carlos Sainz aan de verkeerde kant van de cut-off. Laatstgenoemde had door een spin bij de exit van de eerste bocht nog geen enkele tijd staan. Een aantal coureurs moest dus nog flink aan de bak toen de actie werd hervat. Nadat het circuit weer was vrijgegeven, ging Perez naar de eerste stek met 1.41.756. Verstappen antwoordde met 1.41.398, waarmee hij weer bovenaan stond. Aan het einde van Q1 kwam Leclerc echter nog tot 1.41.269, zodat de Monegask bovenaan eindigde in het eerste kwalificatiedeel.

Kevin Magnussen moest zijn laatste run afbreken wegens technisch malheur en zakte naar P18. Teamgenoot Nico Hülkenberg bleef intussen steken op de zeventiende tijd, zodat het volledige team van Haas al op tijd klaar was. Zhou Guanyu was met de zestiende tijd eveneens uitgeschakeld. De Chinees van Alfa Romeo kwam slechts twee honderdsten tekort om door te gaan naar Q2, terwijl Ocon na een touché met de muur met de hakken over de sloot door was.

Q2: Red Bull versus Ferrari

Alonso was de eerste van de mannen uit de voorhoede die een tijd reed in Q2 en kwam over de streep in 1.41.400. Perez en Verstappen gingen vervolgens naar de eerste en tweede stek met respectievelijk 1.41.131 en 1.43.193. Leclerc ging eveneens sneller dan Alonso en zette zichzelf op P3 met 1.41.216.

Halverwege Q2 zette Leclerc opnieuw aan. De Ferrari-coureur kwam ditmaal tot 1.41.037, waarmee hij naar de eerste positie in de tijdentabel klom. Sainz was daarna de volgende die zich verslikte in de derde bocht. De Spanjaard had echter tijdig door dat hij de bocht niet ging halen en stuurde zijn Ferrari de uitloopstrook op, waarna hij zijn wagen achteruit kon laten rollen om zijn weg te kunnen vervolgen.

In de laatste minuut van Q2 ging Verstappen paars in alle sectoren om in 1.40.822 over de streep te komen, wat de snelste tijd zou zijn in deze sessie. Sainz klom na zijn eerdere fout op van de vijfde naar de vierde plek, achter Verstappen, Leclerc en Perez. Alonso moest door de verbetering van zijn landgenoot genoegen nemen met de vijfde tijd. Lewis Hamilton ging met de tiende tijd door naar Q3, terwijl Mercedes-ploegmakker George Russell, die net iets te wijd uit de zestiende bocht kwam zetten, baalde als een stekker toen hij doorkreeg dat hij elfde stond. Voor Ocon, Alexander Albon, Valtteri Bottas en Logan Sargeant zat de kwalificatie er ook op, terwijl Tsunoda toonde wat er mogelijk was met de AlphaTauri door de zevende tijd neer te zetten.

Q3: Leclerc verslaat Verstappen

Perez trapte de laatste fase van de kwalificatie af met 1.40.563. Verstappen ging vervolgens een tiende sneller door 1.40.445 op de klokken te brengen, waarna Leclerc in precies dezelfde tijd als de Limburger over de meet kwam. Doordat de Monegask zijn tijd echter later reed, kwam hij tweede in de rangschikking te staan.

Met nog vier minuten op de klok trokken de coureurs terug het circuit op voor hun laatste run in de kwalificatie. Leclerc had een ijzersterke laatste ronde en kwam over de streep in 1.40.203, die hem naar P1 bracht. De Red Bull-coureurs konden daar met hun laatste ronde niet aan tippen. Verstappen had niet de gewenste hoeveelheid grip en voltooide zijn ronde in 1.40.391, die P2 betekende. Perez was snelste gegaan in de eerste en laatste sector, maar verloor dermate veel in het tweede stuk dat hij op P3 eindigde. De coureur uit Guadalajara deelt de tweede startrij zondag met Sainz, die op acht tienden van teamgenoot Leclerc de vierde tijd klokte. Hamilton en Alonso kwalificeerden zich als vijfde en zesde, terwijl Lando Norris, Tsunoda, Lance Stroll en Oscar Piastri de top-tien op de grid zondag completeren.

Het Formule 1-weekend in Baku gaat zaterdag om 10.30 uur Nederlandse tijd verder met de allereerste sprint shootout, zoals de aparte kwalificatie voor de sprintrace dus heet.

Video: Charles Leclerc verovert pole in Baku

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Azerbeidzjan: