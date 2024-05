F1-update: Verstappen reageert op Newey-vertrek, Hamilton rolt rode loper uit

De mediadag voor de Grand Prix van Miami stond weinig verrassend in het teken van Adrian Newey. Het aangekondigde vertrek van de legendarische ontwerper bij Red Bull Racing houdt de gemoederen flink bezig in de paddock. Zo heeft Max Verstappen voor het eerst (en uitgebreid) op het nieuws gereageerd en rolde Lewis Hamilton tijdens de persconferentie meteen de rode loper uit voor een overstap van Newey naar Ferrari. Hoe groot is het verlies voor Red Bull Racing, waarom mag Newey al relatief vroeg naar een ander team overstappen en wat laat Verstappen doorschemeren over zijn eigen toekomstoverwegingen? Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update. Daarin eveneens aandacht voor de Audi-deal van Nico Hülkenberg, Carlos Sainz als een belangrijke speler op de rijdersmarkt en enkele kritische noten bij het tweede sprintweekend op rij.

