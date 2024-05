Pérez: Newey heeft meteen impact bij ander F1-team, maar geen implosie Red Bull

Tijdens de mediadag voor de Formule 1 Grand Prix van Miami gaat het vooral over één man: Adrian Newey. Het nieuws van zijn aanstaande Red Bull-vertrek houdt de gemoederen flink bezig, waarbij het in de paddock niet alleen over de mogelijke nieuwe bestemming van de topontwerper gaat. Ook de impact van zijn vertrek op Red Bull Racing is een belangrijke vraag die boven de markt hangt. "Het is natuurlijk niet ideaal om iemand als Adrian te verliezen", trapt Sergio Pérez af in de persconferentie. "Hij is geweldig voor ons team en voor de hele organisatie. Daarnaast is Adrian in de jaren dat we nu samenwerken ook een hele goede vriend van me geworden. Maar uiteindelijk hoort dit bij het leven. Hij heeft bijna twintig jaar bij Red Bull gezeten en wil nu iets anders doen."

Wat dat 'anders' precies is, moet in de komende periode nog blijken, al zijn de Ferrari-geruchten zeer hardnekkig. Lewis Hamilton, die na dit jaar Mercedes voor de Italiaanse equipe verruilt, flirtte tijdens de persconferentie openlijk met Newey door te benadrukken dat samenwerken met de topontwerper bovenaan zijn wensenlijstje staat. Waar Newey na het eerste kwartaal van 2025 ook heengaat, één ding staat volgens Pérez als een paal boven water: de legendarische ontwerper zal meteen een positieve uitwerking hebben op zijn nieuwe werkgever. "Met alles wat hij heeft toegevoegd aan de Red Bull-filosofie, denk ik dat Adrian meteen impact heeft, ja, ongeacht naar welk team hij gaat of wat hij gaat doen", zo laat Pérez in Miami aan onder meer Motorsport.com weten. "Hij is bijzonder slim en ook een harde werker. Het samenwerken met Adrian is veel meer dan alleen het samenwerken met een ontwerper. Hij kan ook invloed hebben op de afstelling van de auto en op de strategie. In dat opzicht is het een absolute meerwaarde om hem erbij te hebben tijdens raceweekenden. Hij is een sterk individu en zal waar hij ook heengaat meteen impact hebben, al heeft hij natuurlijk wel een hele groep mensen om zich heen nodig."

Pérez looft Horner en voorziet geen verdere leegloop bij Red Bull

Wat betreft de groep om Newey heen, denkt Pérez dat die bij Red Bull Racing sterk genoeg is. De Mexicaan zegt niet te vrezen voor een implosie van het team als Newey afzwaait. "Het technische team van Red Bull ziet er nog steeds goed uit. Het is een sterke organisatie met Pierre Waché, Enrico Balbo, Ben Waterhouse en een hele groep aerodynamici. In dat opzicht kijken we positief naar de toekomst. Je hebt in het verleden ook al gezien dat grote teams altijd blijven bestaan, ook als er grote namen vertrekken. Het gaat niet om één individu, maar om de hele organisatie. Christian Horner heeft goed werk verricht door het hele team voor te bereiden op de overdracht naar een nieuwe generatie binnen Red Bull."

Met die laatste woorden benadrukt Pérez dat er anderen klaarstaan om het stokje over te nemen, waarbij sowieso al lange tijd werd gefluisterd dat de rol van Waché in de voorbije jaren minstens zo groot is geweest als die van Newey. "Christian en het hele team hebben zich voorbereid op het scenario waarin je eens een individu kunt verliezen. Dus ondanks dat Adrian een cruciale speler is, zit er natuurlijk een heel team om hem heen." Over dat team bestaan na het Newey-nieuws wel vraagtekens, want kan dit ook een vertrek van Max Verstappen of andere technische kopstukken inluiden? Pérez is er niet meteen bang voor: "Ik denk het niet. Iedereen is volledig toegewijd aan het team. We beleven wederom een geweldig seizoen en de toekomst ziet er ook rooskleurig uit. Het is normaal dat je met bepaalde individuen verschuivingen hebt, maar de organisatie is en blijft erg sterk. Ik voorzie ook niet meer veranderingen."