Oud-wereldkampioenen in de rij om samen te werken met Newey

Eerder deze week maakte Red Bull Racing dan eindelijk officieel bekend wat al weken in de F1-paddock werd gefluisterd: Adrian Newey neemt na negentien jaar afscheid als ontwerper en chief technical officer van het team uit Milton Keynes. Hoewel het nog niet duidelijk is wat de 65-jarige Brit zelf wil gaan doen, wordt er druk gespeculeerd over de volgende stap in zijn indrukwekkende carrière. Zo zou er concrete interesse voor Newey zijn van Ferrari en Aston Martin Racing.

Lewis Hamilton, die volgend seizoen het zilver en zwart van Mercedes inruilt voor het rood van Ferrari, ziet de komst van Newey naar Italië wel zitten. "Heel graag. Adrian heeft zo'n geweldige geschiedenis en staat van dienst. Hij heeft geweldig werk geleverd in zijn carrière, ik denk dat hij een geweldige aanwinst zou zijn."

Op de vraag of een eventuele komst van Newey naar Ferrari onderdeel is geweest van de contractonderhandelingen tussen Hamilton en de Scuderia, weigert hij in te gaan. Maar de Brit erkent dat hij het geweldig zou vinden om met zijn landgenoot samen te werken. "Als ik een lijst zou maken van mensen met wie ik graag zou willen werken, zou hij absoluut bovenaan staan", aldus Hamilton, die overigens niet verwacht dat het vertrek van Newey nadelig zal uitpakken voor Red Bull Racing. "Ik denk dat we niet moeten vergeten dat er op de achtergrond heel veel mensen meewerken en dat het niet één persoon is [die een team kampioen maakt] maar een heel team."

Alonso: "Een legende van de sport"

Net als Hamilton heeft ook Fernando Alonso – al sinds 2001 actief in de Formule 1 – nooit met Newey samengewerkt. Mocht die mogelijkheid zich voordoen, dan zou de Spanjaard geen nee zeggen. "Ik heb altijd al met hem willen werken, ooit in mijn leven", zegt Alonso in Miami tegen onder andere Motorsport.com. "Ik heb veel respect voor hem. Ik beschouw hem als de beste [ontwerper] die de Formule 1 ooit heeft gehad, een legende van de sport."

Fernando Alonso, Aston Martin Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso verlengde onlangs zijn contract bij Aston Martin. Gevraagd of hij denkt dat Newey dé persoon is die hem een auto kan geven waarmee hij zijn derde wereldtitel kan winnen, antwoordt de Spanjaard. "Ik weet het niet. Ik denk dat dat een vraag is voor Lawrence [Stroll, teameigenaar van Aston Martin]. We zijn erg blij met onze technische afdeling. Adrian is duidelijk een van de besten – of de beste – die er is, maar het moet in een team passen. Het is meer een beslissing van Lawrence en uiteindelijk natuurlijk ook van Adrian zelf. Het zou ook kunnen dat hij uit de Formule 1 wil stappen en zijn toekomst op een andere manier wil invullen. Dat weten we niet eens. Dus dat is meer een vraag voor hem. Ik weet niet of hij dit weekend komt. Ik hoop voor hem van niet, maar laten we afwachten wat hij beslist."

Alonso mag dan nooit met Newey hebben gewerkt, hij heeft al wel met een creatie van de Britse ontwerper gereden. "Ik heb de Aston Martin Valkyrie in mijn garage staan. Een cadeautje voor mezelf, de auto van Adrian Newey."