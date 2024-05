Zo reageert Max Verstappen voor het eerst op Red Bull-vertrek van Adrian Newey

Voorafgaand aan de Grand Prix van Miami domineert slechts één onderwerp alle gesprekken in de paddock: het aangekondigde vertrek van Adrian Newey bij Red Bull Racing. De Britse ontwerper is na het eerste kwartaal van 2025 vrij om te gaan waar hij wil en tot die tijd zal hij de focus op het RB17-hypercarproject hebben. Lewis Hamilton rolde tijdens de persconferentie alvast de rode loper uit voor Newey door te benadrukken dat samenwerken met de 65-jarige Brit bovenaan zijn wensenlijstje staat. Max Verstappen heeft tot dusver nagenoeg zijn hele carrière – op de eerste periode jaar bij Toro Rosso na – met Newey samengewerkt, waardoor het achter de pitbox in Miami dringen bleek om zijn eerste reactie op te tekenen.

"Toen Adrian begon bij Red Bull was hij enorm belangrijk voor het succes dat ze hadden, maar met de jaren is zijn rol veranderd. Ik denk dat veel mensen niet begrijpen wat hij daadwerkelijk deed. Ik zal niet zeggen dat hij niets meer deed, maar zijn rol is wel veranderd", steekt Verstappen in gesprek met onder meer Motorsport.com van wal. "Er zijn veel goede mensen bij het team gekomen die de hele technische afdeling sterker hebben gemaakt. Ik had natuurlijk liever gehad dat Adrian was gebleven omdat je altijd op zijn ervaring kunt vertrouwen, en bovendien is hij een geweldig persoon om mee te sparren. Hij is erg slim, maar kan ook met coureurs praten en die feedback vertalen naar de auto, een beetje alsof hij zelf rijdt. Maar verder ik vertrouw het technische team dat we hebben. Ook zonder Adrian is dat team erg sterk, dat hebben ze wel laten zien in de voorbije jaren met de competitieve auto die we hebben", benoemt Verstappen impliciet dat mannen als Pierre Waché achter de schermen al een grotere rol spelen.

Het maakt Verstappens conclusie tijdens de mediadag in Florida de volgende: "Voor de buitenwereld lijkt dit nieuws misschien heel dramatisch, maar als je weet wat er daadwerkelijk binnen het team gebeurt, dan is het niet zo dramatisch als dat het lijkt." De drievoudig wereldkampioen wil enige nuance plaatsen bij alle berichtgeving over Newey. "In de pers maken mensen er hele verhalen van, ook omdat ze niet weten hoe de rollen binnen het team precies zijn. Natuurlijk had ik graag gewild dat Adrian was gebleven, ook vanwege hoe hij als persoon is en door de kennis die hij potentieel meeneemt naar een ander team. Maar ik vertrouw de mensen die we hebben, ze zijn ongelooflijk goed in wat ze doen."

Maakt Newey de concurrentie beter? 'Nieuwe auto's dan al ontworpen'

Desondanks is het vertrek van Newey symbolisch wel belangrijk, zeker omdat hij al jarenlang één van de gezichten van de succesformatie uit Milton Keynes is. "Een paar jaar geleden leek dit natuurlijk allemaal onverwacht", erkent Verstappen. "Maar het is belangrijk om gefocust te blijven op je eigen taak en op wat je moet doen. Uiteindelijk gaat het erom dat we de snelste auto hebben. Dat heb ik altijd gezegd en gelukkig hebben we de laatste jaren de snelste auto. Ons technisch team is sterk, dus in principe gaat het door zoals voorheen." Waar Verstappen de kwestie vooral niet wil opblazen, wordt opgemerkt dat vader Jos heel anders op het vertrek van Newey heeft gereageerd. De huidige WK-leider daarop: "Ik heb geleerd om niet alles in de media te zeggen... Niemand wordt daar beter van, ikzelf niet, het team niet en eigenlijk niemand in de paddock. Ik hoef daardoor niet altijd alles te zeggen wat ik in mijn hoofd heb."

De wereldkampioen heeft achter de schermen natuurlijk wel contact met Newey gehad, maar naar eigen zeggen niet om hem te overtuigen langer bij Red Bull te blijven: "Ik hoef niemand te overtuigen, want als iemand echt wil vertrekken, dan moet hij gewoon gaan. Dat heb ik Adrian eerlijk gezegd ook geschreven. We praten natuurlijk met elkaar, het is zeker niet zo dat we nu ineens niet meer met elkaar praten. Maar als je denkt dat dit de beste keuze is voor jezelf en voor je familie, of dat je gewoon toe bent aan een nieuwe uitdaging, dan moet je dat doen. De Formule 1 is een soort aquarium vol haaien, waarin iedereen uiteindelijk aan zichzelf denkt. Ik weet dat, ik ben niet dom en dat het zo werkt, is ook prima."

De vervolgvraag luidt in hoeverre Newey de concurrentie sterker kan maken, vooral doordat hij na het eerste kwartaal van 2025 al naar een ander team mag verkassen. Het lijkt vreemd dat Red Bull Newey niet langer langs de zijlijn houdt, maar Verstappen zegt dat wel te begrijpen. "Ik ben niet echt verrast daardoor. We respecteren Adrian enorm en zullen hem altijd dankbaar zijn voor wat hij al die jaren voor het team heeft betekend. Hij moet de voorwaarden natuurlijk met Christian bespreken, maar ik ben in ieder geval niet verrast. Het zou denk ik ook onterecht zijn om hem heel lang aan zijn gardening leave te houden, als je weet wat hij voor het team heeft gedaan. Er is onderling respect tussen beide partijen."

Verhalen dat Newey zijn nieuwe werkgever een kickstart kan geven richting het nieuwe reglement, nuanceert Verstappen afsluitend ook nog in Miami. "Ik weet het niet. Iemand als Adrian binnenhalen met de kennis die hij van ons team heeft, zou natuurlijk wel een voordeel moeten zijn. Maar aan de andere kant is alles in 2026 weer nieuw en dan zien de auto's er heel anders uit dan nu. Voordat hij eventueel naar een ander team kan gaan in 2025, dan zijn de nieuwe auto's normaal gesproken al ontworpen. Daardoor weet je niet hoeveel effect hij kan hebben, al heeft hij met zijn kennis natuurlijk veel te bieden."

