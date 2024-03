F1-update: Verstappen kiest resoluut kant van Marko na sensationele pole in Jeddah

Max Verstappen heeft in Jeddah zijn tweede pole van het Formule 1-seizoen 2024 gegrepen. De Red Bull-coureur voerde voorafgaand aan de kwalificatie nog enkele aanpassingen aan de afstelling door en die hebben hem meer vertrouwen in de RB20 gegeven. Het effect was aan het begin van Q3 goed te zien, toen Verstappen naar eigen zeggen zijn spraakmakende 2021-ronde heeft afgemaakt. In de persconferentie na afloop ging het echter niet alleen over die ronde, maar ook over Helmut Marko die door een intern onderzoek bij Red Bull 'in theorie' kan worden geschorst. Verstappen heeft meer dan duidelijk gemaakt dat de toekomst van Marko ook invloed heeft op zijn eigen toekomstkeuzes. Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe F1-update, net als de reacties van Sergio Pérez en Charles Leclerc, het zeer sterke optreden van debutant Oliver Bearman en natuurlijk een vooruitblik op de race.

