Bearman geniet van spontane F1-kans Ferrari: "Kreeg vrij laat telefoontje"

Op vrijdagochtend waren er zorgen om de deelname van Carlos Sainz in de Grand Prix van Saudi-Arabië. De Spaanse coureur had zich ziekgemeld op mediadag in Jeddah, maar stapte gewoon in voor de eerste twee vrije trainingen. Daarna ging het nog steeds niet goed met Sainz en vrijdagochtend bleek dat hij een blindedarmontsteking had. Hij moest daardoor naar het ziekenhuis en Ferrari moest zoeken naar een vervanger. Reservecoureurs Robert Shwartzman en Antonio Giovinazzi waren niet in de buurt en dus viel de keuze op junior Oliver Bearman

De Brit mag onverwachts zijn F1-debuut maken bij Ferrari. Hij is met zijn 18 jaar en 305 dagen bij de start van de race de jongste Ferrari-coureur ooit en tevens de eerste coureur sinds 1972 die zijn debuut bij het prestigieuze Ferrari maakt. Na slechts één vrije training moest hij al geloven aan de kwalificatie. Hoewel hij een sterke indruk maakte, kon Bearman na Q2 al uitstappen. Hij kwam 36 duizendsten tekort om Q3 te bereiken en start bij zijn F1-debuut van de elfde plek.

Voor Bearman kwam de invalbeurt als een verrassing. Hij geeft in gesprek met media, waaronder Motorsport.com, aan dat hij op donderdag nog niks vernomen had. "Ik werd deze ochtend wakker, volledig voorbereid en gereed voor mijn Formule 2-race, waarin ik van P10 zou starten", trapt Bearman, die de feature race van de F2 van pole zou starten, af. "Ik kreeg vrij laat op de dag het telefoontje, een aantal uren voor de derde vrije training dat ik het zou doen. Ik wist natuurlijk niet de omstandigheden. Ik wilde mijn F1-debuut maken en wens Carlos het beste toe en hoop dat hij spoedig herstelt. Maar het is hoe dan ook een fantastische kans." Die kans kwam dusdanig als een verrassing dat hij zelfs nog niet met zijn vader - die gespannen toekeek - had gesproken. "Hij was in de garage, maar ik heb hem helemaal niet gezien. Ik ging van de auto naar de engineers en weer terug naar de auto. Het was echt een drukke dag."

Geen F2? Geen probleem

Plots stond er dus veel druk op Bearman. Toch was er volgens hem geen tijd om nerveus te worden om er te veel bij stil te staan. "Omdat het zo laat was en ik letterlijk meteen moest focussen op het op snelheid komen en de verloren tijd in te halen", aldus de Prema-coureur, die het juist 'misschien als iets goeds' ziet dat hij geen tijd had om zich voor te bereiden. Voor nu staat hij er dus nog niet te veel bij stil, maar hij weet ook dat het op maandag heel anders zal zijn. "Dan zal ik het wel merken en best trots zijn", weet hij zeker. "Op dit moment probeer ik het gewoon te maximaliseren en het team punten te bezorgen, dat is mijn hoofddoel. Maar ik weet zeker dat als ik een stapje terug zet en mezelf knijp, ik best trots zal zijn."

Voor Bearman had die mooie stap wel andere consequenties. Omdat hij in de Formule 1 racet, mag hij dit weekend niet meer deelnemen aan de Formule 2. Daardoor moest hij dus de sprintrace van vrijdag al laten schieten en moet hij de feature race missen. Daardoor loopt hij mogelijk belangrijke punten mis in zijn ambities om de F2-titel te veroveren. "Ik bedoel, het doel van de Formule 2 is om de Formule 1 te bereiken, toch?", relativeert hij het. "Dus als ik die kans krijg, laat ik die niet aan mij voorbij laten gaan. Als ik hier een goed weekend heb in de F1, dan is dat meer waard dan het winnen van een feature race of de pole voor F2. Ik heb al de helft in de F2 gedaan door de pole te pakken. Hopelijk kan ik morgen punten pakken en laten zien waartoe ik in staat ben."

Omdat hij van de ene op de andere dag van de F2 overstapte naar de F1, kreeg Bearman ook nog even een klap te verwerken op fysiek vlak. "Het is vergeleken met de F2 een grote stap wat betreft het fysieke", legt Bearman uit. "Maar ik voel me altijd voorbereid om mijn debuut te maken. Daar heb ik ook voor getraind, voor het geval die kans in de F1 er zou komen - en dat is eindelijk het geval. Hopelijk kan ik het waarmaken en goed werk leveren."

Oliver Bearman, Ferrari SF-24. Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Geen fouten

In de kwalificatie kon Bearman niet verrassen. Hij bleef op de elfde plaats steken, iets wat hij wijt aan een wat rommelige derde sector. "De banden zaten niet in de beste window voor de tweede ronde, dat is mijn fout", geeft hij toe. "Ik had het gevoel dat mijn tweede ronde best redelijk was. De gaten waren zo klein, ik zie hier en daar wat tijd liggen. Maar het is wat het is."

Bearman is hoe dan ook erg blij met de kans die hij heeft gekregen en hoopt dat dit naar meer smaakt voor Ferrari. "Dat ik mijn F1-debuut in het rood maak, is hopelijk een teken van wat komen gaat." Voor nu wil de 18-jarige coureur genieten van goede nachtrust voordat hij zijn eerste F1-race namens Ferrari rijdt. "Ik moet wel, want het is een lange race, met afstand mijn langste race race. We zullen dus wel zien hoe dat gaat. Maar we hebben natuurlijk veel om door te nemen en te analyseren, met name de langere runs die in VT3 deed en dingen als de start, pitstops en procedures waar ik nog geen tijd voor heb gehad. Dus het wordt een drukke nacht. Hopelijk krijg ik een goede acht uren [nachtrust]." Voor de race weet hij wel zijn aanpak al: geduldig blijven. "Dat is mijn doel. Geen fouten, opbouwen en de finish halen. Chaos vermijden, ervaring opdoen en hopelijk wat punten pakken", besluit de invaller van Sainz.