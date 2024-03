Max Verstappen: Marko moet bij Red Bull blijven, belangrijk voor mijn F1-toekomst

Waar alle betrokken de Horner-saga en de interne politiek bij Red Bull Racing graag achter zich willen laten om de focus op de baanactie te hebben, is dat tijdens de kwalificatiedag in Jeddah ook niet helemaal gelukt. Vlak voor de kwalificatie liet Helmut Marko in gesprek met de Oostenrijkse televisie (ORF) weten dat de kans 'in theorie' bestaat dat hij wordt geschorst door Red Bull en dat hij de Grand Prix van Australië moet missen. Niet veel later sijpelde bij navraag van deze website door dat er intern bij Red Bull een onderzoek loopt naar eventueel lekken van Marko aan de media.

Verstappen heeft deze nieuwe ontwikkeling logischerwijs ook meegekregen en benadrukt tijdens de persconferentie na afloop van de kwalificatie dat Marko in zijn optiek een zeer belangrijk teamlid is, een teamlid dat volgens de Nederlander koste wat kost moet blijven. "Ik heb veel respect voor Helmut. Wat we samen hebben bereikt, gaat al heel ver terug. Mijn loyaliteit richting hem gaat ook heel ver en dat heb ik aan iedereen in het team laten weten, ook in de absolute top. Ik heb tegen iedereen gezegd dat hij altijd een belangrijke rol zal spelen in mijn toekomstkeuzes, ook die over de toekomst in het team. In dat opzicht is het heel belangrijk dat hij blijft", is Verstappen duidelijk.

Respect tonen voor Marko: "Gaat om loyaliteit"

"Dat laatste geldt overigens ook voor alle anderen. Dit is een teamsport en dus moeten we de belangrijkste mensen bij elkaar zien te houden. Als een belangrijke speler zoals Helmut wegvalt, en dit heb ik ook tegen de mensen in het team gezegd, dan is dat niet goed voor mijn situatie. Als het aan mij ligt, dan moet Helmut sowieso blijven", vervolgt de wereldkampioen zijn verhaal. "Hij heeft dit team samen met Dietrich Mateschitz vanaf de allereerste dag opgebouwd. Helmut is zelf ook altijd erg loyaal geweest aan het team en aan iedereen in het team, ook om ervoor te zorgen dat iedereen zijn of haar positie kon behouden - zeker in de beginperiode. Ik vind het belangrijk dat je de man respect toont voor wat hij allemaal heeft gedaan, dat heeft eveneens met loyaliteit en integriteit te maken. Het is dus belangrijk dat hij onderdeel van het team blijft, ook zeker voor mij", sluit de polesitter in Jeddah gedecideerd af.