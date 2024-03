Voor Charles Leclerc begint de tweede plaats op de startgrid een gewoonte te worden. Net als in Bahrein slaagde de Monegask er in Jeddah niet in om de pole voor de neus van Max Verstappen weg te kapen en moet hij de race vanaf P2 beginnen. In Q3 noteerde Leclerc in eerste instantie een matige ronde, waarna hij in de slotminuten nog tot zijn snelste tijd kwam. Na afloop van de sessie legt de Ferrari-coureur uit wat het verschil tussen de rondes was.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

"In mijn eerste ronde in Q3 probeerden we wat anders met de afstelling van de vleugel. Dat werkte niet goed voor ons", verklaart Leclerc. Nadat de vorige afstelling weer werd gemonteerd ging het een stuk beter. "Het lukte me om alles weer te laten werken. Dit was wat er in de auto zat. Ik ben blij met de ronde."

Met de 1.29.791 staat Leclerc op meer dan drie tienden van Verstappen. Het gat is groter dan dat de meervoudig racewinnaar van tevoren had gehoopt. "Het is jammer dat we niet dichterbij zitten. Zaterdag is de race pas en hopelijk kunnen we dan een mooie verrassing krijgen", aldus de coureur. Wat is die verrassing dan?: "Dat we de Red Bulls voor ons het moeilijk kunnen maken."

In de vrije trainingen zagen de long runs van Leclerc er niet slecht uit. Voor de race belooft dat volgens hem dan ook wat. "We hebben absoluut een stap gemaakt vergeleken met vorig jaar. Ik voel me comfortabeler in de auto en in de race runs voelt hij een stuk stabieler aan", vertelt de 26-jarige. Toch ziet hij wel wat verbeterpunten, al weet hij ook dat in Jeddah die nog niet verbeterd worden. "We moeten proberen dat we de auto optimaliseren voor de race. We gaan dan zien wat er morgen mogelijk is."

Lof voor Bearman

Voor Leclerc was het een bijzondere dag. Aan het begin van vrijdagse actie werd bekendgemaakt dat Carlos Sainz vanwege een blindedarmontsteking de rest van het weekend uitgeschakeld is en dat Oliver Bearman het plekje overnam. "Ten eerste hoop ik dat Carlos snel herstelt", begint Leclerc over de situatie. "Als ik naar Ollie kijk, wat hij heeft gedaan is geweldig. Hij had maar een vrije training en was direct snel. Hij was heel snel een met de auto. Hij deed het heel goed en ik ben daar blij om."