F1-update: Verstappen verklaart waanzinnige comeback, Red Bull eert Mateschitz

De Grand Prix van Amerika was vorig seizoen een regelrecht spektakelstuk - misschien wel de mooiste race van het jaar - maar ook de editie van dit jaar mag er zijn. Wederom waren de hoofdrollen weggelegd voor Max Verstappen en Lewis Hamilton, al waren de rollen wel omgedraaid: ditmaal was Verstappen de jager en in tegenstelling tot 2021 kreeg de jager zijn prooi nu te pakken. Verstappen moest extra werk verzetten door de mislukte pitstop van Red Bull, maar zette zijn frustratie om in vastberadenheid en wist zowel Hamilton als Charles Leclerc voorbij te steken.

Cruciale factor daarbij was om de mediums in leven te houden. Jos Verstappen zei na afloop onder meer dat blind pushen wel kon, maar slechts van korte duur zou zijn doordat de mediums het begeven. Het gaat dus om gedoseerd aanvallen, hetgeen Verstappen heeft gedaan om aan het eind van de race nog genoeg rubber over te hebben. Daar komt bij dat hij zelf een actieve rol heeft gespeeld in de keuze voor mediums, waar Hamilton na afloop liet weten dat die banden misschien ook beter voor hem waren geweest. De Brit mocht ruiken aan een zestiende jaar op rij met minimaal één zege, maar wees naar het verschil in topsnelheid. Dat is overigens ook een compliment aan Adrian Newey, die een auto met weinig drag heeft ontworpen - in tegenstelling tot Mercedes.

Het totaalplaatje heeft een passend eerbetoon aan Dietrich Mateschitz opgeleverd. "Het beste eerbetoon zit niet in een zwarte armband, maar in onze prestaties", liet Christian Horner na afloop onder meer optekenen. Hij gaf ook aan dat Helmut Marko de aangewezen man was om zondag naar het podium te gaan. De Oostenrijker blikte daarna geëmotioneerd terug in de paddock en refereerde onder meer aan het telefoongesprek dat hij afgelopen week met Mateschitz had. Al deze zaken komen natuurlijk aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als de vraag wat de constructeurstitel precies voor Red Bull betekent en het voorval tussen Fernando Alonso en Lance Stroll.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!