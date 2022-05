F1-update: Leclerc superieur, waarom had Verstappen meer moeite in Monaco?

De kwalificatie is traditiegetrouw hét hoogtepunt van het Formule 1-weekend in Monaco, al kregen toeschouwers voor het tweede seizoen op rij geen geweldige apotheose voorgeschoteld in de slotminuten. Ditmaal was de anticlimax te danken aan een schuiver van Sergio Perez vlak voor de tunnelingang, al moet gezegd dat er anders wel met rode vlaggen was gezwaaid door de crash van Fernando Alonso. Het totaalplaatje heeft een stokje gestoken voor de laatste runs, al zijn vriend en vijand het er wel over eens: de rode vlag heeft niets veranderd aan de uiteindelijke polesitter.

Charles Leclerc was voor iedereen een maatje te groot in zijn Ferrari F1-75, maar waarom past die auto (en dan vooral in zijn handen) zo goed bij het technische stratencircuit van Monaco? Achter de thuisrijder heeft de rode vlag overigens wel enig effect gehad. Zo had Max Verstappen naar eigen zeggen P2 kunnen pakken, doordat hij zichzelf verbeterde en de mannen voor hem niet. Die constatering neemt echter niet weg dat Verstappen ook voor dat moment al geen vlekkeloze zaterdag beleefde. Sterker nog: in alle vrije trainingen moest hij Sergio Perez voor zich dulden. Op zoek naar een verklaring wijst de wereldkampioen vooral naar onderstuur en de bandentemperatuur.

Als het vizier op de race van morgen gaat, hoopt Verstappen - en Red Bull Racing met hem - op regen. De Limburger stelt dat regen en chaos de enige mogelijkheid vormen om nog een gooi naar de prestigieuze overwinning in het prinsdom te doen. Mocht het hemelwater niet naar beneden komen, dan wordt 'geen gekke dingen doen' het devies om in ieder geval waardevolle punten te scoren voor het kampioenschap. Dit en nog veel meer - bijvoorbeeld het compromis dat Mercedes heeft moeten sluiten en de druk die door Zak Brown wordt opgevoerd op Daniel Ricciardo - komt aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

