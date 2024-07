F1 tijden: Hoe laat begint de Grand Prix van België in Spa?

Na het spektakelstuk op de Hungaroring staat op het iconische circuit van Spa-Francorchamps de laatste race voor de zomerstop op het programma. Het belooft bij voorbaat een zeer interessant schouwspel te worden. Max Verstappen, winnaar van de laatste drie edities, staat namelijk voor een flinke inhaalrace vanwege zijn gridstraf voor een motorwissel. Dat zal hem er echter niet van weerhouden om naar voren te komen. Ook in 2022 en 2023 werd hij na de kwalificatie teruggezet op de startopstelling en in beide gevallen won hij met overmacht.

Toch is de tegenstand dit jaar steviger dan de voorbije edities. Met name McLaren verkeert in een uitstekende vorm. Ook Mercedes krabbelt steeds meer uit het dal en doet weer serieus mee om de knikkers. Bij Ferrari heeft men het lek boven na de eerdere problemen met de vloer, dus ook de Scuderia maakt aanspraak op een mooi resultaat. Of wordt het toch weer ‘gewoon’ Verstappen? We weten het zondagmiddag!

Hoe laat start de F1-race op Spa-Francorchamps?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 26 juli Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 26 juli Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 27 juli Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 27 juli Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 28 juli Grand Prix van België 15.00u - 17.00u

De Grand Prix van België begint vanmiddag om 15.00 uur. De coureurs strijden 44 ronden lang om elke centimeter op het 7,004 kilometer lange circuit door de Belgische Ardennen. In 2023 raffelde Max Verstappen deze 44 ronden af in iets meer dan tachtig minuten. Gezien het nieuwe asfalt en de snellere rondetijden zal de race dit jaar - mits niet geneutraliseerd door safety cars of rode vlaggen - nog wat sneller klaar zijn.

Vorig jaar kon Red Bull Racing een 1-2 vieren, want achter Verstappen eindigde Sergio Pérez als tweede. De achterstand van de Mexicaan bedroeg ruim twintig seconden. Polesitter Charles Leclerc maakte het podium compleet, ten koste van Lewis Hamilton en Fernando Alonso.