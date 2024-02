F1-testdagen begonnen: Max Verstappen direct op de baan

Na een lange winter is het Formule 1-seizoen officieus begonnen: de testdagen in Bahrein zijn van start. Het is bij het doven van de groene lichten direct druk op de baan en ook Max Verstappen laat direct zijn gezicht zien.

De Red Bull is met de welbekende aerorakes de baan op gestuurd. Het team wil dus goed weten hoe de lucht zich verplaatst rondom onderdelen van de auto. We zien overigens meerdere auto's met zo'n hek om de auto, wat laat zien dat het voor de teams tijd is om veel aerodynamische data te verzamelen. Dat past uiteraard ook wel in de eerste testdag, het is voor de renstallen de eerste keer dat ze echt kunnen zien hoe het er voor staat.

Bij Red Bull wordt natuurlijk voornamelijk gekeken naar de sidepods. De Oostenrijkers verrasten tijdens de teampresentatie in de fabriek in Milton Keynes met de verticale sidepods en dit is het eerste moment dat zij kunnen zien of en hoe het concept werkt. Helmut Marko zet daar vraagtekens bij, hij wil eerst zien en dan geloven. Mocht Red Bull het concept wel aan de praat krijgen, dan wordt er bij het team van Mercedes serieus achter de oren gekrabd. Zij reden de afgelopen jaren met een soortgelijk - maar overigens in essentie ander - concept en kon het niet aan de praat krijgen.

Red Bull-teambaas Christian Horner staat gewoon in de pitbox. Het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van de invloedrijke topman hangt nog altijd boven de markt en in afwachting van de conclusies laat de Brit zijn gezicht in Bahrein zien. Het rommelt dus flink achter de schermen bij de succesformatie. Dat is natuurlijk niet wenselijk, maar dit seizoen al helemaal niet. Ze wilden bij de formatie uit Milton Keynes er juist een feestjaar van maken. Dit is namelijk het twintigste seizoen als Red Bull F1-team en aangezien de dominantie van 2023 zijn de verwachtingen voor 2024 hoog. Geen heel prettige start dus voor het Oostenrijkse team.