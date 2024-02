Nog heel even en we zien eindelijk Formule 1-auto's in actie op de circuits. De wintertests zijn de traditionele seizoensopener. Het is voor de teams de uitgelezen mogelijkheid om te kijken hoe de auto zich gedraagt en hoe de nieuwste aerodynamische snufjes in de praktijk werken. Om dat een stuk inzichtelijker te maken wordt er tijdens de tests volop gebruik gemaakt van flow-visverf en aero rakes. De verwachting is dan ook dat de wintertests in Bahrein tussen 21 en 23 februari daar geen uitzondering op zijn.

Wat is flow-vis op een F1-auto?

Flow-vis is de felgekleurde verf op F1-auto's die we tijdens de wintertests en een aantal vrije trainingen zien. De samenstelling van de verf bestaat uit een fluorescerend poeder gemixt met paraffineolie. De verf wordt gebruikt om de aerodynamica van de nieuwe onderdelen te testen. Zo zien we het vaak op de voorvleugels, sidepods en soms zelfs over de hele auto.

Ferrari SF-23 achtervleugel met flow-vis verf Photo by: Giorgio Piola

De inzet van flow-vis kan gezien worden als een vervanging van de meetapparatuur in de windtunnel. Met name op hoge snelheid verspreid de verf zich snel en daarmee kan de luchtstroom gemeten worden. Wanneer de verf verspreid is, dan zijn de ontstane lijnen een duidelijke indicatie om te zien of de resultaten uit de windtunnel overeenkomen met de praktijk.

Als de auto terug in de pits aankomt, dan maken de aerodynamica-specialisten foto's van de strepen. Op de foto's is de precieze uitwerking veel beter te zien dan met het blote oog. Met de beelden onder de arm wordt uitgebreid geanalyseerd hoe de luchtstromen zich bewegen. Met name de plekken waar een splitsing in de luchtstroom zichtbaar is, zijn van belang. Een andere richting kan bijvoorbeeld voor vuilere lucht of voor meer drag zorgen, twee dingen die de teams absoluut niet willen. Een ander voorbeeld is wanneer de achterkant minder omlaag wordt gedrukt. Dat kan voor een onrustige achterkant zorgen en daardoor zal het downforceniveau afnemen. De lijnen van de flow-vis laten dit allemaal zien en het helpt de aerodynamische afdeling om een probleem te herkennen en het op te lossen.

Veel teams zien veel voordelen in het gebruik van flow-vis en zetten vol in op de ontwikkeling van de verf. Sommige renstallen hebben zelfs een 'onzichtbare' verf gecreëerd. Het voordeel daarvan is dat de uitwerking van de verf alleen onder UV-licht te zien is en dat de concurrenten die data niet gemakkelijk kunnen inzien. Om met de traditionele verf te voorkomen dat er snel afgekeken kan worden gooien veel teams snel bij binnenkomst een doek over de auto. Overigens is het wel belangrijk dat het gebruik van de verf precies op de juiste manier gaat. Teveel geeft plassen op de auto's en te weinig geeft onvoldoende meetbare resultaten.

Het belang van goed gebruik van flow-vis is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. De windtunneltijd is beperkt en flow-vis is voor nu het enige echte alternatief om de luchtstromen op en langs de auto's goed te meten.

Wat zijn de aero rakes op de F1-auto's en wat doen ze?

Sergio Perez vorig jaar met flink grote aero rakes op pad Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Naast de flow-vis wordt er ook volop gebruik gemaakt van aero rakes. Het gaat hier om de metalen hekken die op de auto geplaatst worden. Die gaan we tijdens de wintertests zeker zien. De rakes zijn er in verschillende maten, waardoor ze op allerlei plekken op de auto gezet kunnen worden. Sommige zijn zo klein dat ze niet zichtbaar zijn, om anderen kun je niet heen. Voorbeeld van rakes uit de laatste categorie zijn die achter de voor- en achterophanging worden geplaatst, zoals de foto hierboven laat zien.

Het grote verschil met flow-vis is dat niet de luchtstroom langs of op de onderdelen, maar voornamelijk achter het onderdeel gemeten wordt. Net als met flow-vis wordt met de rake bekeken of de data uit de windtunnel overeenkomt met wat er in de praktijk gebeurt. Het grote voordeel van de rakes is dat de gegenereerde data direct zichtbaar zijn. In een rake zitten zogeheten Kiel probes en de sensoren geven direct de data door. De probes geven aan waar en hoe ver de rake buigt, waardoor de druk en de snelheid van de lucht gemeten worden.

De data van de rakes is essentieel voor een optimale rijafstelling. Door de auto op verschillende manieren af te stellen kunnen de technische mensen zien met welke afstelling de auto de meeste downforce genereert. De teams vinden het interessantst om te zien op welk punt de data omslaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om het punt waar de lucht van een efficiënte manier naar een inefficiënte manier geleid wordt en wanneer de downforce op het hoogste niveau is. In die zoektocht spelen de aero rakes dus een cruciale rol. Zonder het hekwerk is het optimaal afstellen van de auto bijzonder lastig en een goede afstelling maakt het verschil tussen winnen of verliezen.