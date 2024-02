De verbazing was groot tijdens de autopresentatie van het Formule 1-team van Red Bull Racing. De Oostenrijkers waren in 2023 gigantisch dominant en er werd gesproken over een kleine evolutie van de RB19, maar de RB20 zag er rigoureus anders uit. Vooral de sidepods deden wat wenkbrauwen fronsen. Het concept lijkt nu een beetje op de 'zeropod' die Mercedes in 2022 en begin 2023 op de auto had en daarmee eigenlijk nauwelijks hoge ogen kon gooien. Het is bekend dat de cijfers uit de windtunnel met het 'zeropod'-concept uitmuntend waren, maar in de praktijk werkte het niet. Red Bull-adviseur Helmut Marko is dan ook benieuwd of zijn team het wel kan laten werken.

"Zij (Mercedes) waren door data van het sidepodloze concept overtuigd, maar in de praktijk lukte het niet om het te laten werken", verklaart de invloedrijke Oostenrijker in gesprek met ServusTV. "We gaan nu in de tests zien of wij het wel succesvol kunnen implementeren, of - laten we zeggen - dat we dat met onze versie kunnen doen." Volgens Marko komt het idee van het gebruikmaken van 'zeropod' uit de koker van topontwerper Adrian Newey. "Hij was altijd al voorstander van auto's zonder radiators, maar dat kunnen de mensen die aan de motor werken niet voor elkaar krijgen. Dat is logisch", legt de 80-jarige uit. "We hebben het niet zo extreem [als Mercedes], maar het idee zit wel in dezelfde hoek."

Waar Red Bull regelmatig tijdens de presentatie een glimp van de nieuwe auto liet zien, gelooft Marko er niet in dat dit jaar dat ook het geval is. Volgens de man uit Graz zagen we tijdens de presentatie in Milton Keynes de echte auto. Marko is onder de indruk van wat het technische team op de mat heeft gelegd en zegt dat het meer is dan de evolutie waar eerder over werd gesproken. "Het is meer dan dat. Het is eigenlijk een kleine revolutie", aldus de Red Bull-adviseur.

Mocht Red Bull tijdens de wintertests overtuigd raken van het concept, dan is het de verwachting dat later in het seizoen een nog extremere versie van het 'zeropod'-concept komt. Naar verluidt zou de Grand Prix van Japan de eerste mogelijkheid zijn om die update op de auto te zetten.